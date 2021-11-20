На ПриватБанк знову скаржаться: на цей раз у клієнтів банку пропадають великі суми грошей з карт

ПриватБанк — це державний банк, який користується довірою понад 20 мільйонів українців. Не зважаючи на таку велику довіру, банк регулярно потрапляє в скандали через перебої в роботі. Так, наприклад, в однієї з клієнток була списана чимала сума готівки з карти. Всього за пару хвилин вона втратила більше ніж 20 тисяч гривень.





Як у жінки зникли гроші з карти Приватбанку?

На офіційному порталі Мінфін з’явилася новина про скандал між ПриватБанком і його клієнткою. Річ у тому, що з її рахунку списали пристойну суму грошей, а працівники банку помітили це тільки через пару днів. Чому не спрацювала служба безпеки, залишається загадкою.

Жінка розповіла в офіційній заяві, що 7.11.2021 з її карти для виплат заробітної плати був знятий 1 долар, а потім переведений назад на рахунок. Через пару хвилин операцію знову повторили. Через пару годин зняли 2 долари й знову повернули. Операцію проводив сервіс Google Huga Do. А потім почали списувати по 26,12 грн щохвилини.

Увечері ситуація набрала обертів – списувати та назад повертати гроші почали кожні 30 секунд, тільки робив це вже інший сервіс Google Arena. Всього по карті провели понад 870 транзакцій. Збиток склав 22 тисячі 855 гривень. Банк весь цей час ніяк не реагував, і тільки через дві доби «щось запідозрив».

Жертва чиїхось махінацій звернулася в банк із заявою. На що її попросили очікувати, поки йде розслідування. Заява була прийнята службою банку і розглянуто в кіберполіції. Зі слів потерпілої вона ніколи не робила інтернет-покупок, дані карти нікому не передавала, тому незрозуміло, як таке могло статися.