У «Нафтогазі» перерахували випадки коли клієнтам слід обов’язково оновити дані

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» звернулася до споживачів із закликом актуалізувати особисті дані. Це необхідно для коректного нарахування сум у платіжках та забезпечення стабільного газопостачання.

Коли це необхідно: Компанія наголошує, що оновлювати інформацію потрібно виключно власнику особового рахунку (особі, з якою укладено договір). Це слід зробити у таких випадках:

Зміна власника житла: При купівлі нової квартири чи будинку.

При купівлі нової квартири чи будинку. Зміна особистих даних: Якщо ви змінили прізвище або отримали новий паспорт.

Якщо ви змінили прізвище або отримали новий паспорт. Контакти: При зміні номера телефону чи електронної пошти.

Як оновити дані онлайн: Процедура повністю дистанційна і доступна на офіційному сайті gas.ua у розділі «Актуалізація даних»:

Введіть номер особового рахунку та перші три літери прізвища. Пройдіть верифікацію за номером телефону. Заповніть заяву (вручну або підтягнувши дані через «Дію»). Підпишіть документ електронним підписом (КЕП або Дія.Підпис). Завантажте фото або скани необхідних документів.

Після перевірки оновлена інформація з’явиться у вашому особистому кабінеті та наступних квитанціях.