У «Нафтогазі» перерахували випадки коли клієнтам слід обов’язково оновити дані

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» звернулася до споживачів із закликом актуалізувати особисті дані. Це необхідно для коректного нарахування сум у платіжках та забезпечення стабільного газопостачання.
Коли це необхідно: Компанія наголошує, що оновлювати інформацію потрібно виключно власнику особового рахунку (особі, з якою укладено договір). Це слід зробити у таких випадках:
- Зміна власника житла: При купівлі нової квартири чи будинку.
- Зміна особистих даних: Якщо ви змінили прізвище або отримали новий паспорт.
- Контакти: При зміні номера телефону чи електронної пошти.
Як оновити дані онлайн: Процедура повністю дистанційна і доступна на офіційному сайті
gas.ua у розділі «Актуалізація даних»:
- Введіть номер особового рахунку та перші три літери прізвища.
- Пройдіть верифікацію за номером телефону.
- Заповніть заяву (вручну або підтягнувши дані через «Дію»).
- Підпишіть документ електронним підписом (КЕП або Дія.Підпис).
- Завантажте фото або скани необхідних документів.
Після перевірки оновлена інформація з’явиться у вашому особистому кабінеті та наступних квитанціях.