Польща не потрібна: кому в Україні платять більше 1000 євро без освіти

Перенасичення українського ринку праці спеціалістами із вищою освітою та масовий відтік населення за кордон створили в країні справжній дефіцит представників робочих професій. Саме громадяни без вищої освіти, що займаються різними видами фізичної праці, зараз можуть розраховувати на найвищі зарплати. А справжні професіонали своєї справи заробляють навіть понад 30 тис. грн в місяць.





Згідно з даними кадрового порталу OLX.Робота, найзатребуванішими в Україні представниками робочих професій є фасадники, муляри, штукатури та плиточники. Доходи у таких спеціалістів на заздрість кожному:

фасадник – в середньому 33 тис. грн в місяць;

муляр, штукатур – близько 30 тис. грн;

плиточник – 27,5 тис. грн.

Головною причиною цінності працівників галузі будівництва є їх катастрофічна нестача. Більшість таких спеціалістів вже давно обрали для себе заробітки у Польщі, де робочі професії завжди були в ціні. Та зараз, коли зарплатня для будівельників і ремонтників в Україні пішла вгору, а новобудови виростають «як гриби після дощу», чи варто українцям і далі їхати до сусідніх країн за кращою долею.

Зазначимо, що високу заробітну плату серед спеціалістів без освіти зараз отримують не лише представники професій в галузі ремонту й будівництва. Хороші водії, а особливо далекобійники можуть заробляти до 60 тис. грн на місяць, тобто майже 2 тис. євро. Така зарплатня навіть по європейським міркам є цілком пристойною.

Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні наразі становить 16 тис. грн, тобто близько 500 євро. Проте залежно від регіону доходи українців можуть суттєво різнитися. У великих містах із кількамільйонним населенням, як то Київ, Дніпро, чи Одеса, середня зарплатня становить до 20 тис. грн. Натомість регіонах із нижчим рівнем економічного розвитку та меншою кількістю мешканців середній дохід не перевищує 10 тис. грн.