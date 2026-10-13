Трудовая книжка больше не является главным документом. Правительство изменило правила, по которым рассчитывается пенсионный стаж

Правительство приняло решение, которое должно помочь людям подтвердить пенсионный стаж, если трудовой книжки нет или в ней отсутствуют записи. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, это особенно важно для тех, кто лишился документов из-за боевых действий или оккупации.

Как теперь будут подтверждать стаж

В первую очередь стаж будет определяться на основании данных государственных электронных реестров. Если таких данных нет, будут учитываться трудовая книжка и другие документы, перечень которых был расширен.

Если документов нет вовсе или они не сохранились, стаж можно будет подтвердить показаниями как минимум двух свидетелей, которые работали вместе с этим человеком. В поиске таких свидетелей будет помогать Пенсионный фонд.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Отдельный порядок зачета стажа предусмотрен для тех, кто работал на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также для людей, чьи документы были уничтожены в результате войны. Цель, как подчеркнул премьер, заключается в том, чтобы пострадавшие от войны не теряли права на пенсию только из-за отсутствия документов.

Почему это важно именно сейчас

Вопрос о стаже становится всё более актуальным, поскольку требования к нему с каждым годом растут. С 1 января 2027 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 34 года стажа, в 63 года — 24 года, а с 65 лет достаточно 15. Поэтому каждый неподтвержденный год работы может отложить пенсию на несколько лет или уменьшить ее размер.

Как проверить свой стаж прямо сейчас

Узнать, какой стаж видит Пенсионный фонд, можно онлайн. Для этого нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ или в его приложение и сформировать индивидуальные сведения о застрахованном лице. В них отображаются периоды работы, взносы и заработная плата, внесенные в реестр. Стоит помнить, что данные до 2000-х годов в реестре часто неполны, поэтому периоды прежней работы чаще всего подтверждают именно трудовой книжкой или архивными справками.

Если не хватает нескольких лет, лучше позаботиться об этом заранее, ещё до подачи заявления на пенсию. Сделать это можно, подав документы в сервисный центр ПФУ, а согласно новым правилам, в случае их отсутствия, договориться с бывшими коллегами о предоставлении свидетельств. Тем, кому не хватает совсем немного, закон также позволяет докупить стаж, уплатив единый социальный взнос.