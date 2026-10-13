Трудова книжка більше не головне. Уряд змінив правила, за якими рахують пенсійний стаж

Уряд ухвалив рішення, яке має допомогти людям підтвердити пенсійний стаж, якщо трудової книжки немає або в ній бракує записів. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, найважливіше це для тих, хто втратив документи через бойові дії чи окупацію.

Як тепер підтверджуватимуть стаж

Насамперед стаж визначатимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, врахують трудову книжку та інші документи, перелік яких розширили.

Коли документів немає зовсім або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Шукати таких свідків допомагатиме Пенсійний фонд.

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Окремий порядок зарахування стажу передбачено для тих, хто працював на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також для людей, чиї документи знищені внаслідок війни. Мета, як наголосив прем’єр, полягає в тому, щоб постраждалі від війни не втрачали права на пенсію лише через відсутність паперів.

Чому це важливо саме зараз

Питання стажу стає дедалі гострішим, бо вимоги до нього щороку зростають. З 1 січня 2027 року для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 34 роки стажу, у 63 роки 24 роки, а з 65 років достатньо 15. Тож кожен непідтверджений рік роботи може відсунути пенсію на кілька років або зменшити її розмір.

Як перевірити свій стаж уже зараз

Дізнатися, який стаж бачить Пенсійний фонд, можна онлайн. Для цього варто зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ або в його застосунок і сформувати індивідуальні відомості про застраховану особу. У них видно періоди роботи, внески та зарплату, внесені до реєстру. Варто пам’ятати, що дані до 2000-х років у реєстрі часто неповні, тож періоди старої роботи найчастіше підтверджують саме трудовою книжкою чи архівними довідками.

Якщо якихось років бракує, краще подбати про це заздалегідь, ще до звернення по пенсію. Зробити це можна, подавши документи до сервісного центру ПФУ, а з новими правилами в разі їхньої відсутності домовитися з колишніми колегами про свідчення. Тим, кому не вистачає зовсім небагато, закон також дозволяє докупити стаж, сплативши єдиний соціальний внесок.