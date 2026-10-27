Какие продукты могут подорожать из-за роста курса доллара: объяснение эксперта

Не все продукты в украинских магазинах в одинаковой степени зависят от колебаний валютного курса. Эксперты объяснили, какие товары подвержены наибольшему риску подорожания из-за роста курса доллара.

Когда гривна ослабевает по отношению к доллару, украинцы обычно ожидают нового подорожания продуктов. Однако изменение валютного курса далеко не всегда одинаково сказывается на ценах в супермаркетах. Одни товары напрямую зависят от стоимости импорта, тогда как для других гораздо более важными остаются урожайность, внутренний спрос и затраты производителей.

Руководитель аналитического отдела ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Максим Гопка в комментарии РБК-Украина объяснил, какие категории продовольственных товаров наиболее чувствительны к колебаниям валютных курсов. По его словам, речь идет, прежде всего, о продукции, которую Украина практически не производит самостоятельно или вынуждена закупать за рубежом в значительных объемах.

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Какие продукты в наибольшей степени зависят от курса доллара

К наиболее чувствительным категориям эксперт относит кофе, какао, бананы, другие тропические фрукты, отдельные виды морепродуктов и специй. Причина довольно проста: импортеры закупают эту продукцию за иностранную валюту, а реализуют в Украине за гривны. Когда доллар дорожает, расходы на закупку новых партий растут даже при неизменной стоимости самого товара на мировом рынке.

Масштабы зависимости от зарубежных поставщиков подтверждают данные Госпродпотребслужбы. Только за первые семь месяцев 2026 года в ходе государственного контроля на границе было проверено более 30,9 тысячи тонн кофе и 10,6 тысячи тонн какао. Кофейная продукция поступала, в частности, из Бразилии, Вьетнама, Германии и Польши, а среди основных поставщиков какао были Кот-д’Ивуар, Гана и европейские страны.

В то же время подорожание доллара на 10 % вовсе не означает, что кофе или бананы автоматически подорожают на те же 10 %. На конечную стоимость влияют также транспортировка, хранение, торговые наценки и конкуренция между продавцами. Кроме того, магазины могут некоторое время продавать ранее закупленные запасы, поэтому смена ценников нередко происходит с задержкой.

Не менее важную роль играют мировые цены. Например, кофе может дорожать даже при стабильном курсе гривны, если из-за неблагоприятных погодных условий сокращается урожай в странах-производителях. Аналогичным образом на стоимость какао влияют объемы производства в Западной Африке, где сосредоточена значительная часть мировых поставок этого сырья.

Почему украинское мясо и овощи зависят от других факторов

Что касается продукции украинского производства, ситуация сложнее. Фермеры и пищевые предприятия также используют импортную технику, топливо, удобрения, средства защиты растений, оборудование и упаковочные материалы. Поэтому ослабление гривны может постепенно повышать себестоимость даже тех товаров, которые полностью производятся в Украине.

Однако валютный курс далеко не всегда является определяющим фактором. По словам Максима Гопки, цены на свинину и говядину гораздо сильнее зависят от внутреннего спроса, объемов предложения и производственных затрат. Например, сокращение поголовья скота или подорожание кормов может повлиять на стоимость мяса более ощутимо, чем умеренные колебания курса доллара.

Аналогичная ситуация наблюдается с сезонными овощами. Во время массового поступления нового урожая их стоимость может снижаться даже при неблагоприятной ситуации на валютном рынке. Зато неурожай, проблемы с хранением или рост расходов на электроэнергию способны вызвать подорожание независимо от стабильности гривны.

Таким образом, ориентироваться исключительно на курс доллара, пытаясь предсказать цены на продукты, не стоит. Наиболее непосредственная связь с валютой наблюдается у импортных товаров, которые невозможно полноценно заменить украинскими аналогами. В случае с мясом, молочной продукцией и большинством сезонных овощей важно учитывать прежде всего ситуацию на внутреннем рынке, хотя валютные колебания тоже могут влиять на их себестоимость.