Від яких продуктів варто чекати подорожчання через ріст долара: пояснення експерта

Не всі продукти в українських магазинах однаково залежать від коливань валютного курсу. Експерти пояснили, які товари найбільше ризикують подорожчати через зростання долара.

Коли гривня слабшає відносно долара, українці зазвичай очікують нового подорожчання продуктів. Однак зміна валютного курсу далеко не завжди однаково позначається на цінах у супермаркетах. Одні товари безпосередньо залежать від вартості імпорту, тоді як для інших значно важливішими залишаються врожайність, внутрішній попит і витрати виробників.

Керівник аналітичного відділу асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка в коментарі РБК-Україна пояснив, які категорії продовольства найбільш чутливі до валютних коливань. За його словами, насамперед ідеться про продукцію, яку Україна практично не виробляє самостійно або змушена закуповувати за кордоном у значних обсягах.

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Які продукти найбільше залежать від долара

До найчутливіших категорій експерт відносить каву, какао, банани, інші тропічні фрукти, окремі види морепродуктів і спецій. Причина досить проста: імпортери купують цю продукцію за іноземну валюту, а реалізують в Україні за гривні. Коли долар дорожчає, витрати на закупівлю нових партій зростають навіть за незмінної вартості самого товару на світовому ринку.

Масштаби залежності від закордонних постачальників підтверджують дані Держпродспоживслужби. Лише за перші сім місяців 2026 року під час державного контролю на кордоні перевірили понад 30,9 тисячі тонн кави та 10,6 тисячі тонн какао. Кавова продукція надходила, зокрема, з Бразилії, В’єтнаму, Німеччини та Польщі, а серед основних постачальників какао були Кот-д’Івуар, Гана та європейські країни.

Водночас подорожчання долара на 10% зовсім не означає, що кава чи банани автоматично стануть дорожчими на ті самі 10%. На кінцеву вартість впливають також транспортування, зберігання, торговельні націнки та конкуренція між продавцями. Крім того, магазини можуть певний час продавати раніше закуплені запаси, тому зміна цінників нерідко відбувається із затримкою.

Не менш важливу роль відіграють світові ціни. Наприклад, кава може дорожчати навіть за стабільного курсу гривні, якщо через несприятливу погоду скорочується врожай у країнах-виробниках. Аналогічно на вартість какао впливають обсяги виробництва в Західній Африці, де зосереджена значна частина світового постачання цієї сировини.

Чому українське м’ясо та овочі залежать від інших чинників

Для продукції українського виробництва ситуація складніша. Фермери та харчові підприємства також використовують імпортну техніку, пальне, добрива, засоби захисту рослин, обладнання й пакувальні матеріали. Тому ослаблення гривні здатне поступово збільшувати собівартість навіть тих товарів, які повністю виготовляють в Україні.

Проте валютний курс далеко не завжди є визначальним чинником. За словами Максима Гопки, ціни на свинину та яловичину значно сильніше залежать від внутрішнього попиту, обсягів пропозиції та витрат на виробництво. Наприклад, скорочення поголів’я худоби або подорожчання кормів може вплинути на вартість м’яса відчутніше, ніж помірні коливання долара.

Схожа ситуація спостерігається із сезонними овочами. Під час масового надходження нового врожаю їхня вартість може знижуватися навіть за несприятливої ситуації на валютному ринку. Натомість неврожай, проблеми зі зберіганням або зростання витрат на електроенергію здатні спричинити подорожчання незалежно від стабільності гривні.

Отже, орієнтуватися лише на курс долара, намагаючись передбачити ціни на продукти, не варто. Найбільш безпосередній зв’язок із валютою мають імпортні товари, які неможливо повноцінно замінити українськими аналогами. Для м’яса, молочної продукції та більшості сезонних овочів важливо враховувати насамперед ситуацію на внутрішньому ринку, хоча валютні коливання теж можуть впливати на їхню собівартість.