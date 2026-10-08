Сколько будет стоить электроэнергия с 1 ноября: как сэкономить на электричестве с помощью ночного тарифа

С началом нового отопительного сезона вопрос коммунальных платежей становится ключевым для миллионов украинских семей. Правительство оставило базовые тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей без изменений, однако существенно уменьшить суммы в ежемесячных счетах поможет двухзонный учет электроэнергии.

Сколько стоит киловатт днём и ночью

Стандартная стоимость электроэнергии для населения составляет 4,32 грн за кВт·ч. Тариф является фиксированным и будет действовать в течение всего отопительного периода.

Впрочем, владельцы двухзонных счетчиков («день-ночь») могут оплачивать ночное потребление по специальной льготной цене:

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С 23:00 до 07:00 (ночной тариф): 2,16 грн/кВт·ч — это на 50 % дешевле базовой стоимости.

— это на 50 % дешевле базовой стоимости. С 07:00 до 23:00 (дневной тариф): 4,32 грн/кВт·ч — действует стандартная цена.

Льготы для домов с электроотоплением

Отдельный тариф разработан для домохозяйств, использующих электроустановки для обогрева жилья. В течение отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) такие потребители платят 2,64 грн за кВт·ч при условии потребления до 2 000 кВт·ч в месяц. Если же месячный лимит превышен, весь объем сверх нормы рассчитывается по стандартной цене 4,32 грн/кВт·ч.

Для применения данного тарифа система отопления должна быть официально зарегистрирована и оформлена у поставщика услуг.

Как добиться максимальной экономии в быту

Установка двухзонного счетчика позволяет среднестатистической семье сократить расходы на электроэнергию на 20–30 % без ущерба для привычного комфорта. Для этого достаточно перенести работу наиболее энергоемких приборов на период с 23:00 до 07:00, воспользовавшись функцией отложенного запуска или внешними таймерами:

Водонагреватели (бойлеры): настройте нагрев воды на ночное время. Стиральные и посудомоечные машины: запускайте циклы стирки и мытья после 23:00. Зарядные устройства: заряжайте внешние аккумуляторы, портативные зарядные станции и электромобили исключительно ночью.

Для семей, чей бюджет не позволяет полностью покрывать коммунальные расходы, правительством предусмотрен механизм государственных субсидий, размер которых рассчитывается индивидуально в зависимости от совокупного дохода домохозяйства.