Скільки коштуватиме електроенергія з 1 листопада: як зекономити на світлі за допомогою нічного тарифу

З початком нового опалювального сезону питання комунальних платежів стає ключовим для мільйонів українських родин. Уряд залишив базові тарифи на електроенергію для побутових споживачів без змін, проте суттєво зменшити суми у щомісячних платіжках допоможе двозонний облік електроенергії.

Скільки коштує кіловат вдень та вночі

Стандартна вартість електроенергії для населення становить 4,32 грн за кВт-год. Тариф є фіксованим і діятиме протягом усього опалювального періоду.

Втім, власники двозонних лічильників («день-ніч») мають можливість сплачувати за нічне споживання за спеціальною пільговою ціною:

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З 23:00 до 07:00 (нічний тариф): 2,16 грн/кВт-год — це на 50% дешевше від базової вартості.

— це на 50% дешевше від базової вартості. З 07:00 до 23:00 (денний тариф): 4,32 грн/кВт-год — діє стандартна ціна.

Пільги для осель із електроопаленням

Окремий тариф розроблено для домогосподарств, які використовують електроустановки для обігріву житла. Протягом опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня) такі споживачі сплачують 2,64 грн за кВт-год за умови споживання до 2 000 кВт-год на місяць. Якщо ж місячний ліміт перевищено, весь обсяг понад норму розраховується за стандартною ціною 4,32 грн/кВт-год.

Для застосування цього тарифу система опалення має бути офіційно задокументована та оформлена у постачальника послуги.

Як отримати максимальну економію у побуті

Встановлення двозонного лічильника дозволяє середньостатистичній сім’ї скоротити витрати на електрику на 20–30% без відмови від звичного комфорту. Для цього достатньо перенести роботу найбільш енергоємних приладів на період з 23:00 до 07:00, скориставшись функцією відкладеного старту або зовнішніми таймерами:

Водонагрівачі (бойлери): налаштуйте нагрів води на нічний час. Пральні та посудомийні машини: запускайте цикли прання та миття після 23:00. Зарядні пристрої: заряджайте повербанки, портативні станції та електромобілі виключно вночі.

Для родин, чий бюджет не дозволяє повністю покривати комунальні витрати, урядом передбачено механізм державних субсидій, які розраховуються індивідуально залежно від сукупного доходу домогосподарства.