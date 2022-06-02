Овочі скоро подешевіють, але деяких фруктів українцям цьогоріч скуштувати не вдасться

Цього року українці гостро відчують дефіцит кавунів черешні та деяких інших «південних» фруктів. Натомість із овочами проблем не буде. Ціни на них незабаром знизяться, та при цьому будуть дещо вищими, ніж минулого року.





Дефіцит теплолюбних фруктів, за словами експертів, виникне через окупацію південних регіонів країни, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Цього року споживачам вже не вдасться насолодитися мелітопольською черешнею та херсонськими кавунами. У дефіциті будуть вишні та деякі інших види кісточкових фруктів.

Як зазначила Світлана Литвин, аналітик Українського клубу агробізнесу, в результаті захоплення ворогом півдня країни буде недоотримано близько 72% урожаю абрикосів, 61% персиків, 50% черешні, третину урожаю слив та 4% вишні. Відповідно й ціни на ці види фруктів зростуть не на жарт. Вже зараз у Києві та найближчих районах цінники на черешню не опускаються нижче 100 грн за кілограм. На заході цей фрукт вартує 70-80 грн/кг. І лише у південних областях черешню можна купити по 60 грн/кг.

Досі спостерігаються і невеликі проблеми із поставками ранніх сортів овочів, які також завозили переважно з півдня України. Наприклад за огірки зараз доведеться віддати 45-70 грн/кг, а минулого року максимальна ціна на ранньостиглі сорти не перевищувала 16 грн/кг.

Однак сезон ранніх овочів вже добігає кінця й ціни незабаром підуть на спад. Експерти запевнили українців, що овочів цього року вистачить всім. В середині червня достигнуть грунтові огірки, помідори, картопля, капуста й інші овочі, вирощені у центральних регіонах України. Вони будуть значно дешевшими у порівнянні із травневими цінами, але точно не впадуть нижче цінової планки минулого року.

Заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що у цього року і овочі, і фрукти обійдуться українцям на 20-30% дорожче ніж минулого року. І справа тут не тільки в нестачі посівних площ, а й у здорожчанні логістики. Дороге паливо збільшує вартість доставки городини, що звісно ж впливає на її остаточну ціну.