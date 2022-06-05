В ЄС хочуть прийняти закон про водіїв з українським посвідченням

Комісія ЄС планує запровадити спеціальні правила, які дозволять визнавати українські посвідчення водія на території Євросоюзу. Про це повідомляє Spiegel із посиланням на уряд Німеччини.





“Щоб допомогти українським біженцям та транспортним компаніям, Комісія ЄС планує спеціальні правила загальноєвропейського визнання прав водія з України”, – йдеться у повідомленні.

Spiegel зазначає, що іспит з водіння в Німеччині вимагатиме значних витрат для українських біженців, а також знання мови. А посвідчення водія допоможуть українцям у пошуку роботи.

Як правило, іноземцям у Німеччині дозволено їздити з документами своєї країни, що не входить до складу ЄС, не більше шести місяців. Після цього необхідно отримувати посвідчення водія в Німеччині.