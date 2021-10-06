ПриватБанк радикально обновил функционал приложения: что нужно знать

ПриватБанк обновил мобильное приложение Приват24 для владельцев устройств на базе операционных систем iOS и Android. Теперь пользователям будет значительно удобнее оплачивать коммунальные услуги и покупать билеты на поезд. Более того, функционал интернет-банкинга позволит осуществлять операции купли-продажи ценных бумаг.





Сообщая о выходе очередной версии приложения, пресс-служба государственного банка поделилась информацией о новых возможностях Приват24.

Для мобильных телефонов и других портативных гаджетов, работающих на операционной системе Android, была обновлена вкладка «Платежи». Теперь клиенты банка смогут оплачивать абсолютно все услуги по одному адресу единым платежом. То есть не нужно будет отдельно платить за коммуналку, кабельное телевидение, интернет и тому подобное. Все счета будут автоматически подтягиваться к вашему адресу, а их оплата будет осуществляться в одной и той же вкладке. Такое нововведение значительно ускорит для пользователей процесс оплаты счетов.

Кроме того дизайн раздела «Платежи» также был обновлен. Навигация в нем стала значительно проще, как и процесс управления услугами. Поэтому воспользоваться приложением Приват24 будет несложно даже новичку.

Что касается владельцев устройств Apple, о них Приват также позаботился. Вариация приложения для операционной системы iOS предлагает клиентам новую опцию «Мониторинг билетов». Этот сервис создан для поиска билетов на поезд и их автоматической покупки. Воспользоваться функцией можно открыв в разделе «Сервисы» вкладку «Транспорт», и выбрать «Поезд».

Появилась в обновленном интернет-банкинге и совершенно новая возможность купли-продажи ценных бумаг. Она будет доступна для владельцев смартфонов на обеих платформах – iOS и Android.

Напомним, что в конце сентября ПриватБанк обновил приложение «Приват24 для бизнеса». Технические работы проводились в ночное время два дня подряд. В этот период бизнес-клиентам финансового учреждения посоветовали воздержаться от транзакций и по возможности вообще не пользоваться приложением.