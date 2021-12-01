Названо знаки зодіаку, яким точно пощастить до 5 грудня

Щасливчиками не народжуються. Для того, щоб досягти успіху, потрібно вірити в себе, щодня розвиватися та докладати зусиль.





Однак не варто недооцінювати й сили небесних світил. Вони у змозі впливати на настрій, та навіть вчинки людей. Вдале розміщення планет щодо сузір’я, під яким ви народилися, може суттєво посприяти у вирішенні тієї чи іншої справи, зробити тиждень успішним або вкрай невдалим.

На поточному тижні щаститиме чотирьом обраним знакам зодіаку – Овнам, Тільцям, Стрільцям та Козерогам. Їм відкриється ціла низка можливостей, а ближче до кінця тижня чекатиме неймовірна удача.

Овен

Ви багато працювали в останні місяці. І от нарешті маєте можливість насолодитися результатами своїх зусиль сповна. Керівництво та колеги в захваті від ваших проектів. Ви постійно чуєте компліменти навіть від малознайомих людей. Насолоджуйтесь похвалою, та не збавляйте оборотів. Під кінець поточного тижня вас чекає вирішальне завдання, яке принесе чималий грошовий «бонус».

Тілець

Представники знаку цього тижня будуть купатися у грошах. Перекази надходитимуть щодня: зарплатня, давній борг, неочікувана премія, виграш в лотерею. До 5 грудня ваша банківська картка не знатиме спокою. Тож вже можна планувати святкові покупки на кругленьку суму.

Стрілець

Цього тижня Стрільці поринуть у мрії про майбутнє. І хоч діяти ви поки що не збираєтесь, сила думки зробить свою справу. Вже під кінець тижня ви побачите, що справа, про яку розмірковуєте день і ніч, потроху вирішується на вашу користь. Це не магія, а просто невеличка допомога від Всесвіту.

Козеріг

Ваші плани та задуми цього тижня будуть втілюватися у життя практично без зусиль. Фортуна залишатиметься на боці Козерогів аж до 5 грудня. Тож якщо ви давно планували розпочати роботу над важливим проектом, то зараз саме час. Можливо під кінець тижня ви вже будете пожинати плоди своїх старань.