ТОП обманів в українських супермаркетах: лишні товари, відсутність решти та поліція

Обман клієнтів на касах великих супермаркетів – не рідкість. Лише невеликий відсоток людей ретельно перевіряють чек на касі. Отож касирам нескладно скористатися неуважністю покупця та обдурити його на кругленьку суму.





Варто зауважити, що далеко не завжди обрахунок клієнта є ініціативою самого касира. Така діяльність на користь магазину може здійснюватися й за наказом адміністрації. Та у будь-якому випадку постраждає завжди клієнт.

Сценарії обману на касі супермаркету

Отож ви повертаєтеся втомленим з роботи й вирішуєте заскочити у найближчий супермаркет за продуктами. Досвідчений продавець неодмінно зауважить ваш стан, адже робота з людьми зазвичай виховує у людях гостру спостережливість. От тут то ви й попалися.

Ми вирішили підготувати довірливих споживачів до можливих пригод на касі, перелічивши найпопулярніші серед продавців способи обману.

Зайвий товар у чеку

Так зазвичай вчиняють продавці коли хочуть придбати певний товар для власних потреб. Разом із вашими покупками, касир непомітно «проб’є» і свою забаганку. А ви скоріш з все й не помітите. Адже для цього потрібно ретельно перевірити чек чи перерахувати суму всіх покупок.

Здача з іншої купюри

Коли касир бачить, що увага клієнта розсіяна – він говорить по телефони, чи знаходиться в нетверезому стані – може спробувати провернути схему із неправильною видачею решти. Наприклад, ви дали продавцю 500 грн, а він видав вам решту як із 200-гривневої купюри.

Якщо і ж клієнт все ж помічає обман, касир просто вибачається за помилку, ссилаючись на втому абощо. Довести, що вас хотіли обрахувати, у такому разі навряд вийде.

«Немає дрібних»

За таким сценарієм обману часто стоїть саме керівництво магазину, адже його ціль – систематичний обрахунок клієнтів на незначні суми. Покупцю пояснюють, що у касі буцімто немає дрібних, та недодають до решти 50-70 копійок.

Сума ніби невелика, і покупці зазвичай спускають касирам з рук таку дрібницю. Та якщо провертати схему хоча б із кожним 10-м клієнтом – виторг за день вийде непоганим, особливо у супермаркеті із великим оборотом.

Різні ціни на касі й у торговому залі

Ви побачили товар із вигідною ціною, та на касі виявилося, що його вартість зовсім не збігається із цінником у торговому залі. Ця схема доволі поширена у продуктових магазинах. Тут знов таки вся надія на неуважність клієнта.

Навіть якщо ви й помітите оборудку, продавець ссилатиметься на помилку у програмі і знову ж таки вийде сухим з води.

Як захиститися від обману

Уважність, уважність та ще раз уважність! Поговорити по телефону чи відпочити ви встигнете і вдома. А от під час здійснення закупів неуважність може коштувати вам чимало.

Якщо ж ви помітили очевидний обман на касі супермаркету – сміливо викликайте поліцію. Лише такі рішучі дії допоможуть захистити ваші права та зберегти кошти.