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Стало відомо, які перекази українців ПриватБанк та Ощадбанк будуть перевіряти дуже ретельно

24.01.2022
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Багато клієнтів банків знають, що фінансові установи проводять моніторинг руху за рахунками клієнтів. Але не всі розуміють, що й навіщо вони перевіряють. Щоб розвіяти міфи та припинити поширення чуток, необхідно внести ясність, що саме і коли перевіряють у банках.


Банк має право перевірити операцію, якщо вона видається підозрілою. Такими є перекази на суму понад 400 тис. грн. та 50 тис. грн. для суб’єктів, які проводять лотереї або азартні ігри. Цей моніторинг регулюється Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення” (ст. 20-21).

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Але не лише сума має стати причиною перевірки. Крім неї операція повинна мати одні з таких ознак:

  • Один із учасників фінансової операції – особа, яка не слідує рекомендаціям організацій, задіяних у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванні тероризму або поширенні зброї масового знищення;
  • Один із учасників фінансової операції – політично значуща особа чи люди, до неї наближені;
  • Якщо кошти переводяться за кордон, у тому числі до фінустанов держав офшорної зони;
  • Якщо при переказі гроші вносяться на рахунок готівкою або знімаються у вигляді готівки з рахунку.

банковская карта

Але також існує положення, згідно з яким банк сам визначає які операції моніторити. Якщо в установі вважали, що фінансова операція має підозрілий характер і може бути спрямована на відмивання грошей або фінансування тероризму, то сума немає особливого значення. У банку можуть перевірити цю операцію, та переконається у її безпеці. Припинена може бути не лише сама операція, а й, навіть, спроба її проведення.

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24.01.2022
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