Пенсійний фонд зробив важливе оголошення на 14 серпня

Пенсійний фонд України зробив важливе оголошення сьогодні, 14 серпня, яке стосується всіх пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат. Так станом на неділю, 13 серпня, на фінансування соціальних потребу було виділено наступні кошти:

28,4 млрд грн на пенсійні виплати. З них 5,9 млрд грн виплачено через Укрпошту та 22,5 млрд грн через акредитовані банки.

На житлові субсидії та пільги було спрямовано 873,9 млн грн.

1 536,0 млн грн було спрямовано на страхові виплати, з яких 489,4 млн грн – на компенсацію лікарняних.

Нагадаємо, що минулого тижня в ПФУ розповіли про те, яку зарплату має отримувати пересічний українець, щоб вийти на пенсійні платежі в 10 тисяч гривень.