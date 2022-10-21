В ПриватБанке стало проще получить кредит: подача документов займет всего несколько минут

В ПриватБанке значительно упростили процесс получения кредитов для корпоративных клиентов. Теперь предоставить финансовую отчетность и другие документы, необходимые для оформления кредита, можно будет за считанные минуты. А это в свою очередь значительно сократит время рассмотрения банком заявки и принятия решения о предоставлении ссуды.

Об этом рассказал член правления государственного банка Евгений Заиграев. Он уточнил, что воспользоваться новой услугой ускоренного оформления кредита смогут корпоративные клиенты Привата, пользующиеся электронной системой документооборота M.E.Doc. С помощью этой системы подача финансовой отчетности и других документов, необходимых для обслуживания счета, происходит напрямую. То есть все операции, в том числе и процедура получения кредита, будут производиться гораздо оперативнее.

По словам Заиграева, сотрудничая с M.E.Doc, ПриватБанк значительно расширил возможности своих клиентов. Передавать банку свою финотчетность они теперь могут в электронном виде всего за несколько минут. Перед отправкой документы нужно подписать с помощью электронной подписи и они сразу же без задержек попадут в систему банка для дальнейшего рассмотрения.

Новая ускоренная система обмена документацией с клиентами для ПриватБанка является значительным шагом вперед, а для его корпоративных клиентов – возможностью избавиться от устаревших бюрократических процедур и ускорить бизнес-процессы. Стоит отметить, что нововведение банка сейчас очень своевременно. Ведь более быстрое оформление кредитов для бизнес-клиентов в перспективе окажет положительное влияние на экономику страны и ее восстановление после войны.

Напомним, на днях ПриватБанк обновил приложение Приват24, добавив в меню еще одну функцию. Эта функция позволяет физическим лицам предпринимателям или «фопам» платить единый налог и другие виды бюджетных платежей прямо в мобильном банке. Таким образом, ПриватБанк сделал еще один шаг навстречу украинскому бизнесу, позволив его представителям сосредоточится на прибыли, не тратя время на бюрократическую волокиту.