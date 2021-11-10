В Україні запрацював додаток для захисту жінок

Жінки об’єднуються, щоб допомогти одна одній в біді та у небезпеці. IT технології дають можливість допомагати і словом, і ділом. SafeUp — це програма, яку створили в Ізраїлі. Вона об’єднує жінок та дівчат у всьому світі, щоб протистояти насильству.





Історія того, як стартап переріс в повноцінний додаток

Співзасновниця SafeUp Нета Шрайбер розповіла, як у 2019 році на вечірці її подругу ледь не зґвалтувала група чоловіків. На щастя дівчини, її вчасно почали шукати подружки. Коли вони її знайшли, та вже була напівроздягнена та відбивалася від декількох хлопців, ті ж просто втекли з місця злочину.

Додаток допоможе відстежувати на картах геолокацію дівчат і жінок, які в ньому зареєструються. У разі небезпеки, все що потрібно натиснути на кнопку “зателефонувати”.

У разі важкої життєвої ситуації дзвінок може виявитися рятівним. Він буде перенаправлений тим, хто знаходиться найближче. Також захисниці можуть з’ясувати що відбувається і зателефонувати в поліцію або швидку допомогу.

Це програма для повнолітніх. Реєстрація проходить у відеоформаті. Якщо жінка хоче стати захисницею, вона отримує спеціальний інструктаж і проходить тренінг. Тільки після цього їй присвоюють спеціальний статус.

Переслідування, насильство, аб’юз, харасмент, шеймінг, газлайтінг — у світі дуже багато форм насильства, і SafeUp створений для миттєвого захисту та допомоги.

Додаток в Україні

Тепер SafeUp працює і в Україні. Його можна завантажити та встановити на смартфон безкоштовно. Додаток працює в США, Ізраїлі та Україні. Він дуже корисний для студенток, мандрівниць. Адже тепер незахищена дівчина буде перебувати під наглядом спільноти в будь-якій з цих країн. Вже зараз у спільноті понад 70 тисяч учасниць. Кожна жінка може вступити в групу і навіть побудувати кар’єру в організації.