Новые платежки от «Нафтогаза» за январь уже в пути к украинским потребителям газа

Клиенты «Нафтогаза» вскоре получат первые в этом году платежки. Счет украинских потребителей за газ в ближайшие дни окажется в их почтовых ящиках. Об этом сообщили в пресс-службе поставщика. Украинцам также напомнили, где еще можно проверить состояние счета и когда нужно заплатить за газ, чтобы не начислили пеню.

Где можно посмотреть свой счет за газ?

Помимо бумажных платежек, которые украинцы вскоре получат вместе с почтой, ознакомиться с состоянием своего счета можно и другими способами. В частности, компания «Нафтогаз», поставляющая «голубое топливо» более чем 98% отечественных потребителей, предлагает своим клиентам просмотреть онлайн-квитанцию и оплатить счет через:

персональный кабинет на портале my.gas.ua;

чат-боты GASUA в мессенджерах Telegram и Viber;

сайт gas.ua, идентифицировавшись с помощью лицевого счета или адреса регистрации.

Таким образом, украинцы могут не ждать бумажных платежек и оплатить за газ, используя возможности онлайн-ресурсов поставщика.

До какого числа нужно заплатить за газ?

Чтобы потребителю не начислили пеню, заплатить за использованный в предыдущем месяце газ нужно до 25-го числа текущего месяца. То есть сумму, указанную в платежках за декабрь, необходимо внести на счет до 25 января.

Оплата за газ осуществляется в соответствии с тарифом, который для большинства бытовых потребителей Украины составляет 7,96 грн за кубический метр. Такой тариф, по данным пресс-службы поставщика, будет действовать до конца текущего отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года.

Напомним, что в последнее время клиенты «Нафтогаза» начали жаловаться на плохое качество «голубого топлива». Таким потребителям советуют обращаться с соответствующим заявлением в филиалы компании, на горячую линию или писать на электронную почту «Нафтогаза», чтобы инициировать проверку качества газа. Если в результате независимого исследования будет обнаружено несоответствие ресурса государственным стандартам, клиенту пересчитают сумму оплаты и вернут часть уже уплаченных средств.