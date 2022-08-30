Букмекер, якому українська вала видала ліцензію у березні, віддає частину прибутку на армію РФ

Одна з найбільших букмекерських контор переказує 1% від свого прибутку у РФ і повідомляє про це у відкритому інтернет-просторі. Таку інформацію отримали волонтери із благодійного фонду InfoNapalm. Далі вони провели невелике розслідування, та оприлюднили його.





Як БК допомагає військовим

На сайтах компанії, що працюють для російської аудиторії з’явились рекламні повідомлення про футбольний матч “Лех-Карабах”. Букмекери закликають робити ставки на спорт, та інформують про те, що сума у розмірі 1% від усіх зроблених ставок буде переказана у фонд для допомоги “героям” російсько-української війни.

Допомогу надаватимуть військовим, які у наслідок бойових дій були поранені. Кошти направлятимуть на лікування, реабілітацію, протезування тощо.

1хBet отримала ліцензію, що дозволяє працювати казино та БК в Україні лише наприкінці березня. У квітні понад 26 тисяч українців підписали петицію “Про відізвання ліценції”. Президент України наголосив на тому, що видачу дозволів компаніям, які знаходяться під контролем Росії потрібно припинити.

Одразу після цього Денис Шмигаль дав відповідні розпорядження щодо роботи букмекерської контори. Але і тут не все так просто. Прохання громадян залишилось “непочутим”. Була проведена перевірка. Вона не дала бажаних результатів. За її висновками 1хBet не є такою компанією, що підтримує країну-агресора. Скасувати ліцензію найближчим часом ніхто не збирається.

Тому вже невдовзі українці знову збиратимуть підписи для нової петиції. Адже в той час, коли гине мирне населення України, на гравцях онлайн казино та БК збирають гроші для допомоги військовим, які спричинили кривавий терор.