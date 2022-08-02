В Украине собираются ввести дополнительную пошлину и увеличить налоги для ФЛП

В Кабмине живо обсуждают введение нового налогового сбора. В частности, чиновники рассматривают вариант с созданием еще одного вида пошлины. Кроме того, корректировку подвергается система уплаты налогов для физических лиц предпринимателей (ФЛП). Все запланированные изменения преследуют только одну цель – пополнить госбюджет, который из-за войны потерял значительную часть поступлений.





О будущих налоговых изменениях в Украине рассказал глава Минфина Сергей Марченко. Министр отметил, что вопрос о типе нового налога пока открыт. Национальный банк, например, предлагает ввести дополнительную пошлину на определенные категории импортных товаров. Однако эта инициатива все еще обсуждается членами Кабинета Министров.

Новая таможенная пошлина не обязательно будет носить название «дополнительной пошлины». Это может быть отдельный сбор на военные нужды или процент с валютообменных операций при приобретении товаров импорта. Окончательной концепции у членов Кабмина пока нет. Так что об окончательном формате нового налога говорить слишком рано.

Что же касается налогов для ФЛП, здесь Марченко также видит очевидную потребность в изменениях. Сейчас физлица-предприниматели могут платить 2% от своего оборота, то есть всего лишь 5%. К тому же, III группу ФЛП расширили фактически до бесконечности. И хотя бизнес вполне удовлетворен таким положением дел, доходы государства стали минимальными. Поэтому Министр финансов считает, что без пересмотра условий налогообложения ФЛП сейчас никак не обойтись.

Сергей Марченко также напомнил, что пошлины и НДС на импортные товары в Украине уже возвращены. Ведь государство нуждается в доходах, чтобы финансировать социальные выплаты и выплаты военнослужащим. Он отметил, что возврат налогов, а также более жесткий контроль за импортом уже в июле дали ощутимый результат. Это еще раз подтверждает, что упомянутое решение правительства было абсолютно правильным и в подальном нужно придерживаться этой же стратегии