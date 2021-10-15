За 1 гривню трирічної давності дають одразу 2000 гривень

Обігові монети можуть принести не одну тисячу гривень українцям. Втім шанси знайти такі копійки у своєму гаманці щороку все менші. Річ у тім, що зараз дуже багато громадян почали полювати на “легкі гроші”. Наприклад, знайти рідкісні 50 копійок 1992 року сьогодні дуже складно, а 2 копійки 1992 року (особливі) взагалі неможливо. Та можна заробити до 2000 гривень на монеті номіналом 1 гривня 2018 року.





Копійчина нового зразка вперше була виставлена на продаж на одному із сайтів для нумізматів ще торік. Особливість її у тому, що на реверсі чудово відбитий малюнок аверса. Напис “Україна”, номінал, нанесені поверх іншого штампу, а ось дрібні деталі помітно не так гарно.

Експерти кажуть, якщо не “задирати” ціну, то можна заробляти по кількасот гривень на новеньких грошах. Зараз достеменно невідомо — це одиничний випадок, чи є ще такі екземпляри. Але, якщо у вашому гаманці випадково “залежалась” цікава гривня, можете її виставити на аукціон.

Не важливі рік випуску і номінал, коли на копійках добре виражені дефекти аверса, реверса чи гурту. Наприклад, якщо орел зміщений по відношенню до решки на якусь кількість градусів, можна продати такий екземпляр за 400-500 гривень. Так нещодавно 400 гривень отримав власник залізної гривні, на якій не проштамповані орел та решка. Ціни на нові обігові гроші тільки формуються. Ринок до цих монет потроху звикає.

Металеві гривні із нерідного металу (їх штампували на замовлення за кордоном) викликають цікавість у колекціонерів трохи менше. У найближчому майбутньому на цих копійчинах можна буде непогано заробити. Як тільки нові обігові екземпляри пройдуть кваліфікацію та будуть додані до каталогів українських нумізматів, за ними розпочнеться справжнє полювання.