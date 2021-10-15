За 1 гривну трехлетней давности дают сразу 2000 гривен

Обиходные монеты могут принести не одну тысячу гривен украинцам. Шансы найти такие копейки в своем кошельке каждый год все меньше. Дело в том, что сейчас очень многие граждане начали охотиться за “легкими деньгами”. Например, найти редкие 50 копеек 1992 г. сегодня очень сложно, а 2 копейки 1992 г. (особые) вообще невозможно. Но можно заработать до 2000 гривен на монете номиналом 1 гривна 2018 года.





Копейка нового образца впервые была выставлена ​​на продажу на одном из сайтов для нумизматов еще в прошлом году. Особенность ее в том, что на реверсе прекрасно отражен рисунок аверса. Надпись “Украина”, номинал, нанесены на другом штаме, а вот мелкие детали заметно не так хорошо.

Эксперты говорят, если не “задирать” цену, то можно зарабатывать по несколько сотен гривен на новеньких деньгах. Сейчас неизвестно, это единичный случай или есть еще такие экземпляры. Но, если в вашем кошельке случайно “залежалась” интересная гривна “, можете ее выставить на аукцион.

Не важны год выпуска и номинал, когда на копейках хорошо выражены дефекты аверса, реверса или на ребре (рант или гурт). Например, если орел смещен по отношению к решке на какое-то количество градусов, можно продать такой экземпляр за 400-500 гривен. Недавно 400 гривен получил владелец железной гривны, на которой не проштампованны орел и решка. Цены на новые оборотные деньги только формируются. Рынок к этим монетам только начал привыкать.

Металлические гривны изготовленные из чужероного (неродного) металла. Их штамповали на заказ за границей, и они вызывают интерес у коллекционеров поменьше. В ближайшем будущем на эти копейки можно будет неплохо заработать. Как только новые обиходные экземпляры пройдут квалификацию и будут добавлены в каталоги украинских нумизматов, за ними начнется настоящая охота.