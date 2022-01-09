Напої, які не повинні пити діти: лікар Комаровський пояснив причину заборони

Лікар Комаровський розповів, які напої та чому шкідливо пити дітям. Батькам потрібно контролювати кількість споживання цих напоїв, і коли можна побалувати дітей невеликою кількістю улюбленої рідини.





Йдеться про солодкі газовані напої. Багато батьків вважають, що яскрава, солодка рідина із привабливими етикетками шкідлива, тому що в ній багато газу. Мовляв, саме він головна небезпека для шлунково-кишкового тракту. Але знаменитий педіатр заперечує це твердження. «У мінеральній газованій воді немає нічого шкідливого та небезпечного для організму дитини». Якщо дитина хоче пити і, щоб вгамувати спрагу, вона п’є газовану мінеральну воду, в цьому немає нічого страшного.

З солодким газованим напоєм справа зовсім інша. Вона небезпечна тим, що містить величезну кількість цукру. Ні дорослі, ні діти не п’ють солодкий газований напій, щоб угамувати спрагу. Вони п’ють його, щоб отримати задоволення від смаку.

Лікар наводить такі цифри: у 100 г популярного напою міститься більше 10 г цукру. Це величезна кількість чистої, доступної енергії, яку діти отримують, але в 99% випадків не витрачають її. Якщо дитина випиває в день дволітрову пляшку солодкого напою, це все одно, що вона з’їла б склянку цукру. Навряд чи хтось з розсудливих батьків дозволив би таку кількість своїй дитині. То чому багато хто дивиться крізь пальці на поглинання величезної кількості солодкої рідини.

Це не означає, що на солодкі газовані напої потрібно накласти однозначне та повне табу. Дитина цілком може випити стаканчик будь-якої солодкої водички на природі, в ігровому центрі, тоді і там, де є можливість швидко і повністю витратити енергетичний запас, який вона поглинула.