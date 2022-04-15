У яких ситуаціях оновлювати софт погано?

У більшості випадків оновлення програм – дуже хороша можливість отримати нову версію, більш функціональну та захист. Але є низка нюансів, коли оновлення – це погано.





Не завжди апдейти проходять добре, програмісти теж люди і мають право на помилку. Бувають ситуації, коли оновиш софт, а він починає працювати некоректно та з помилками. У цьому випадку потрібно робити відкат оновлень або встановлювати програму повторно. Звичайно, розробники врахують свій баг і випустять апдейт, який виправить проблему, але це не буде тут і зараз. Можна порекомендувати оновлювати важливі програми через невеликий час (тиждень): якщо за відгуками все добре, то можна оновлюватися.

Інша ситуація, коли апдейти шкідливі – у вас морально застаріле залізо. І тут краще взагалі відключити отримання апдейтів. Адже з кожним оновленням програми стають більш ненажерливими за ресурсами. Якщо програма працює нормально, вас все влаштовує, можна і не оновлювати. Сюди ж можна віднести і те, що після апдейтів відбувається редизайн і змінюється функціонал нам потрібно звикати до змін, що теж не дуже добре.

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