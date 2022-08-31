Які смартфони найчастіше купують у 2022 році

До вашої уваги представлена добірка топових смартфонів 2022. Якщо маєте намір придбати новий гаджет, рейтинг допоможе зробити правильний вибір. Як завжди Android змагаються з iOS. Усі екземпляри із рейтингу мають високі технічні та експлуатаційні характеристики. Саме ці моделі телефонів українці купують частіше за інші.





iPhone 13 Pro — техніка від Apple як завжди бездоганна. Потужний процесор, надзвичайні можливості відеознімання, крутий дизайн. Цей смартфон із високим рівнем автономності вартий своїх грошей. Вже за 1-2 місяці вийде нове покоління айфонів, і ціна на 13 впаде. Тому можна трохи почекати та придбати класний телефон із супер знижкою.

Samsung Galaxy A53 — смартфон випущено у 2022 році. Він має хороший процесор, потужний акумулятор (5000 м*Аг). Корпус має високий рівень захисту від води та пилу (IP67). Моделі представлені у стильних кольорах: персиковий та блакитний. Є також класичні варіанти у чорному та білому виконанні. Оскільки в останні роки виробники мобільних телефонів роблять акцент на фото та відео, Samsung не стали виключенням. На А53 тильна камера має 4 модулі (2 модулі по 5 МП, 1 – 12 МП та ще 1 на 64 МП).

Redmi Note 11 на мікропроцесорі Snapdragon 680. Звісно модель поступається двом попереднім, але є кращою за левову частку інших смартфонів на ринку. Заряду акумулятора вистачає на 1-2 дні автономності. Камера непогана, екран достойний. Це впевнений середнячок, що багатьом може дати фору.

Realme 9 Pro+ вразив своїм дизайном. Корпус міняє колір у залежності від кута, під яким на нього дивишся. Смартфон-хамелеон укомплектовано чіпом Dimensity 920 та матрицею Super AMOLED. Телефон підтримує швидку зарядку.

Galaxy S22 Ultra має 8-ядерний чіп Exynos 2100, 6, 8, та чотирьох модульну камеру. Дає чітке зображення на фото та відео, гарно передає кольори. Достойний гаджет за непогану ціну. Дивно, що у світі, коли за рік анонсують по декілька моделей смартфонів, S22 досі лишається флагманом у своїй лінійці.