Типові помилки користувачів, через які Android-смартфони постійно гальмують

Купуючи смартфон з достатнім об’ємом ОЗП і хорошим процесором – ми думаємо, що гальмувати він точно не повинен. Але це не так: якщо неправильно користуватися гаджетом, то підторможувати можуть навіть сучасні пристрої, що вже говорити про старенькі девайси на слабкому залозі.





Нижче – список із дев’яти типових помилок, через які Android-смартфони постійно гальмують.

Ручне закриття фонових процесів

До 2014 року закривати фонові програми дійсно було корисно для швидкодії пристрою. Але потім Google змінив принцип розподілу пам’яті в Android, замінивши старий регістр Dalvik на новий ART, що зробило автоматичну оптимізацію системи більш «розумною».

Сучасний Android сам розуміє, скільки ресурсів потрібно виділяти працюючим в фоні програмами, і коли їх необхідно закривати. Робити це вручну не потрібно і навіть шкідливо, так ви тільки уповільнює смарт, змушуючи його повторно запускати додатки, а не моментально вивантажувати їх з оперативки, що навіть на недорогих аксесуарах з 4 ГБ ОЗП відбувається без будь-яких проблем. Ну а самостійно підчищати можна хіба що «важкі» програми та ігри, якщо після використання вони більше не потрібні.

Використання «чистильників» пам’яті та антивірусів

Виходячи з останнього пункту, немає ніякого сенсу користуватися чистильниками, оптимізаторами пам’яті і «прискорювачами» Android. Зазвичай все що робить такий софт – це періодично вивантажує з фону всі запущені програми разом. Це не приносить ніякої користі, ви просто отримуєте постійно запущену програму, яка висить у фоновому режимі, споживає ресурси і втручається в роботу Android.

Що стосується антивірусів, статистика показує, що дві третини з більш, ніж 250 протестованих антивірусних програм для Android банально не працюють, а тільки вантажать систему. І оскільки віруси в основному можна підхопити «за межами» Google Store, якщо ви не лазите по сумнівним сайтам і не качаєте ліві APK, немає ніякого сенсу тримати антивірус постійно включеним.

Можна тримати умовний CClener щоб іноді знаходити і видаляти з пам’яті великі загублені файли, а антивірусну програму використовувати для додаткових функцій – дистанційного блокування, видалення даних із загубленого смарта, або щоб раз на місяць сканувати девайс на наявність шкідливого софту. Але в цілому без антивіруса і чистильників пам’яті Android телефони особливо нічого не втрачають.

Постійно включений режим енергозбереження

Це корисно для автономності, але шкідливо для швидкодії пристрою. Смартфони будь-яких брендів в режимі енергозбереження урізують тактову частоту процесора – так він менше витрачає заряд акумулятора, але починає працювати повільніше. При використанні простих додатків це непомітно, але в іграх або роботі з ресурсоємним софтом – відчутно.

Довга робота без перезавантаження

Якщо смартфон працює без проблем – перезавантажувати його необов’язково. Хоча сучасні моделі можуть періодично про це запитувати, чи навіть перезавантажуватися автоматично.

А ось якщо гаджет почав безпричинно гальмувати або некоректно виконувати якісь функції – саме перезавантаження варто спробувати в першу чергу: для очищення пам’яті від процесів, які можуть працювати неправильно.

Повністю забите сховище

Коректна робота Android і додатків вимагає запасу вільної постійної пам’яті – для зберігання тимчасових файлів. Якщо пам’яті не вистачає, ОС буде «стискати» ці файли, щоб вмістити потрібні дані в наявному просторі. На стиснення йде і частина ресурсів, і час, і чим більше місця потрібно звільнити – тим сильніше буде гальмувати додаток. Тому порада така: тримайте хоча б 2-3 Гб пам’яті постійно вільними, а якщо частенько використовуєте ігри та важкі програми на кшталт відео-редакторів – бажано ще більше.

Використання неоптимізованих додатків

Вам може скільки завгодно подобатися лаунчер з красивими анімаціями при гортанні столів або галерея з купою ефектів, але ресурсомісткі програми, особливо ті, що працюють на старих пристроях зі слабким залізом – це одна з головних причин їх тормознутості.

Якщо швидкодія гаджета почала докучати, спробуйте знайти альтернативу звичному софту. Навіть рідні пропозиції має сенс замінити, наприклад завантажити замість попередньо встановленої галереї просту і реактивну Simple Gallery. Протестуйте різні варіанти і знайдіть додатки, які будуть найбільш ефективно працювати на вашому пристрої. Тільки не забувайте акуратно підходити до встановлення програм, завантажених за межами Google Play.

Надання «зайвого» доступу для додатків

Простий приклад: ви встановили музичний плеєр, який для чогось запитує доступ до місця розташування або галереї. Або завантажили фоторедактор, а він вимагає доступ до телефонної книги.

Давати їх не варто, і справа не стільки у впливі на швидкість роботи Android: більше активних служб – вище навантаження, скільки в питанні конфіденційності даних. Нецільовий доступ небезпечний, хто знає, як умовний фоторедактор використовує список ваших контактів?

Оновлення ОС на старих гаджетах

Якщо гаджету 3-4 роки, він має мало оперативної пам’яті і слабкий процесор – оновлення Android не завжди йде йому на користь. Нові збірки часто розраховані на більш сучасні девайси, тому апдейти можуть уповільнювати або викликати нестабільність в роботі старих пристроїв.

Звичайно, всім хочеться отримати додаткові функції і якось освіжити девайс, але зробити це можна і на поточній версії ОС. А якщо і оновлюєтеся, то хоча б вивчіть відгуки власників про те, як ваша модель працює з новою прошивкою на профільному форумі, наприклад 4PDA.

Регулярне чищення кешу

Спочатку короткий лікнеп: кеш – це файли, які додатки зберігають на ваш смартфон і тримають в постійній пам’яті, щоб при наступному запуску швидше ними скористатися.

Кеш часто радять видаляти, щоб заощадити місце. Але це слабо допомагає, тому що:

у більшості програм кеш займає по декілька Мб, тому навіть «загальний» кеш всіх додатків навряд чи займе багато місця в сховищі;

одразу після видалення кеш все одно відновлюється, якщо ви знову починаєте користуватися додатком.

при першому (після очищення кешу) запуску програма буде працювати повільніше – оскільки всю інформацію їй доведеться довантажувати заново.

Кеш має сенс чистити у міру необхідності в додатках, де його збирається дійсно багато. Наприклад, WhatsApp, Telegram та інші месенджери, зберігають в пам’ять фото і відео, яких за місяць може накопичуватися десятки гігабайт.

Але не потрібно робити це постійно, у більшості месенджерів навіть є зручна функція автоматичного очищення кешу через певний час – кілька днів, тижнів або місяць. А у програм, якими ви користуєтеся постійно, і від яких потрібна максимальна швидкодія – кеш краще не чіпати взагалі.