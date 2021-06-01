Експерти розповіли, в які криптовалюти небезпечно вкладати, а які можуть принести надприбуток

На цьому тижні стало відомо, що цілий ряд криптоінвесторів отримав рекордний прибуток. Суми становили приблизно 3000-7000%. Це було пов’язано з тим, що відразу кілька альткоінів (це визначення будь-якої криптовалюти, створеної слідом за біткоіном. Дана абревіатура розшифровується як “альтернативна монета”. Тобто за фактом, ефіріум, лайткоін, даш та інші монети є альткоінами) продемонстрували вибухове зростання котирувань. При цьому біткоін все ще не може відновитися після грандіозного обвалу, який стався цієї весни. GSMinfo з’ясував, які альткоіни можуть принести великий прибуток своїм власникам, які купувати не варто і як вичислити монети-мильні бульбашки.





Криптоспільноту сколихнула новина про те, що користувач криптобіржі Poloniex продав свої монети Kishu Inu в 60 разів дорожче за ринкову ціну. На цьому він моментально заробив 15 тис. доларів. Таким чином, прибуток становить 6000%. Раніше ефіріум за добу додав в ціні 30%. Схожі коливання переслідували і цілий ряд інших криптовалют. У такій ситуації став рости інтерес до альткоінів. Економісти попереджають: ризиків на крипторинку стає все більше, хоча і потенціал для отримання надприбутку теж великий.

Криптовалюти, які зараз небезпечно купувати

Найбільш популярні серед трейдерів криптовалютного ринку ресурси CoinGecko і CoinMarketCap наводять дані по 7535 і 10081 активах. Лише вкрай малій частині з них судилося вижити. Переважна більшість з цих монет не має під собою серйозного фінансування, команди професійних розробників, спільноти користувачів. Про виконання основних етапів дорожньої карти по створенню затребуваного ринком продукту і токеноміки навколо нього також говорити не доводиться.

– Виживуть лише ті проекти, які відповідають перерахованим вище критеріям. А ті інвестори, які провели належний аналіз перед покупкою того чи іншого активу, можуть зіткнутися з повною втратою грошей. З точки зору фінансового ринку нічого нового в цьому не буде. Склад фондових індексів постійно змінюється, компанії банкрутують, стають метою для поглинань через зміну співвідношення конкурентних сил і структури самої економіки. Цього ж можна очікувати і на криптовалютному ринку, який відображає її віддалене цифрове майбутнє, – говорить старший фахівець лабораторії компанії Slaxico Юрій Шарлай.

Він вважає, що зараз безпечніше робити ставку на лідерів – ті проекти, у яких великі амбіції і які на ділі прагнуть їх втілити в життя. Аналітик не рекомендує гнатися за токенами, які активно обговорюються в соцмережах. Найбільш яскравий приклад – догкоін і його клони.

– Навіть незважаючи на надії Ілона Маска, який виражає любов до цієї монеті в «Твіттері» і говорить, що в майбутньому догкоін стане «народною монетою» для платежів, в реальності передумов для цього не дуже багато, а ціна монети може відображати куди більший міхур, ніж всі відомі до цього подібні епізоди в історії. «Всенародна любов» і популярність того чи іншого мема – речі минущі. На більш тривалій дистанції економічні закони приведуть до обвалення ціни на цей токен, якщо і в майбутньому він як і раніше буде представляти створений як жарт актив без реальних корисних функцій, – пояснив Юрій Шарлай.

Генеральний директор криптовалютного p2p-майданчика Chatex Майкл Росс-Джонсон вважає, що зараз досить небезпечно купувати всі топові криптовалюти, які у всіх на слуху. На його думку, ринок явно перегрітий. Значить, волатильність таких активів буде дуже високою, передбачити курс вкрай складно.

Більш того, останні події на ринку (коли Ілон Маск змушує біткоіни різко знижуватися або зростати, публікуючи певні новини) показали, наскільки одна людина може керувати ринком, створюючи новинний фон.

Криптовалюти, які можуть принести надприбуток

На думку Юрія Шарлая, біткоін в майбутньому не зникне в силу його обмеженої емісії (21 млн монет). Він уже сприймається як цифровий аналог золота в умовах безпрецедентних стимулів провідних центробанків світу, які підривають довіру до традиційних валют. Поточні котирування на фінансових ринках відображають небачений колись оптимізм. Це викликає побоювання глибокої корекції, а біткоін сприймається активом, в якому можна буде спокійно її пережити.

– Відновлення до рекордів після зниження можна очікувати і в ефіріумі (Ethereum), який може стати основою майбутньої цифрової економіки, побудованої на блокчейні. В кінці цього – в першій половині наступного року в ньому відбудеться перехід з поточного алгоритму консенсусу Proof-of-work на Proof-of-stake, що разом з розгортанням рішень другого рівня підвищить пропускну здатність мережі до значень, що перевищують в 3,5 рази теперішні можливості платіжних систем. У Ethereum сформувалася сильна екосистема з додатків, розробників і співтовариства. В умовах нинішніх непомірно високих комісій Ethereum його лідируючі позиції намагаються оскаржити багато так званих вбивць Ethereum – Cardano, Avalanche, Solana та інші, – розповів Юрій Шарлай.

При цьому аналітик вважає, що високий інтерес і затребуваність чекає Polkadot з Cosmos, націлених на взаємодію між блокчейнамі. Хороші перспективи, на його думку, у монет, що вибудовують децентралізований інтернет. Це Internet Computer і Filecoin. Є майбутнє у окремих токенів, що грають певну важливу роль в тому чи іншому сегменті. Серед них Polygon, Chainlink, Uniswap.

Ринок криптовалюти – це високоризиковий ринок, і треба це розуміти. Будь-яке вкладення тут має на увазі, що можуть статися як злети цієї валюти, так і повний крах. Як показали останні події, вартість того чи іншого виду криптовалюти може залежати від новин, одного слова популярної людини або просто жарту. Тому тут потрібно перш за все розуміти, навіщо потрібна цифрова монета. Для вкладень це не найкращий актив. А для розрахунку в терміновій перспективі в інтернеті з продавцем (максимум один-два дні) вона може бути цілком робочим інструментом. Звичайно, найбільш вдалими є біткоіни і ефіріум. Решта, такі, як лайткоін або монери, вимагають уважного вивчення, перш ніж вкластися в них.

Є ще один важливий момент. В багатьох державах набувають чинності закони, які забороняють на їх території оплачувати товари і послуги криптовалютою. Відповідно, вільний оборот альткоінів як платіжний засіб під питанням у багатьох державах. Тут теж можуть бути свої труднощі.

– У найближчій перспективі мають можливості для зростання однозначно не найбільш розкручені та популярні валюти, які користуються ажіотажним попитом (на кшталт догкоіна). Поки Ілон Маск грає з «собачками» в «Твіттері», інфраструктурні проекти нових блокчейнів типу Polkadot, Atom, Free TON розвивають свої проекти і співтовариства, а значить, нас скоро чекає зростання цих монет. Також варто придивитися до проектів DeFi, але потрібно вивчати кожен і не влазити в хайпи, – вважає Майкл Росс-Джонсон.

Як відрізнити перспективний альткоін від монети-мильної бульбашки

На думку Юрія Шарлая, важливо уникати активів за межами топ-30, не поспішати з покупкою до проведення вичерпного аналізу, читати профільні ресурси, підвищувати освітній рівень, стежити за новинами проектів в соцмережах. Краще орієнтуватися на довгострокові інвестиції, не вдаватися до кредитного плеча, а психологічно бути готовим до підвищеної волатильності.

Наприклад, з історичного максимуму в квітні протягом семи тижнів біткоін подешевшав удвічі, а інші активи – і того більше. Причому це зовсім не виключає їх повернення до залишеного рівня вже протягом цього року.

Не треба гнатися за маловідомими токенами, які дозволяють зробити так звані ікси – збільшити обсяг первинних інвестицій в рази. Є висока ймовірність стати учасником схеми «памп і дамп». Це різкий розгін котирувань з подальшим їхнім обваленням.

Головне для інвестора, щоб не допустити помилок, – це вивчити технологію, зрозуміти відмінність монети від інших криптовалют, дізнатися, що нового проект може привнести в індустрію, наскільки він масштабується, як давно існує, хто стоїть біля витоків. Такі рекомендації дає Майкл Росс-Джонсон.

За його словами, якщо у творця альткоіна немає історії і він не в криптоспільноті, то або він самотній геній, або просто людина, яка хоче легких грошей. Причому друге більш ймовірно. Ще один важливий критерій пошуку потенційно прибуткової монети – наявність ком’юніті у проекту. Навіть якщо він молодий, повинні бути ентузіасти, бажано, щоб це були реальні люди, а не боти. Тому перед покупкою потрібно як мінімум вивчити проект, фаундерів, подивитися соцмережі, згадки про нього в пресі і обговорення на форумах.