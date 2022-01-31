В iPhone знайшли таємну кнопку, про яку не знають більшість власників

Користувачка ellyawesometech опублікувала в TikTok відеоролик про «таємну кнопку» в мобільних пристроях iPhone. Протягом доби він став вірусним. Ролик був переглянутий користувачами відеоплатформи понад 1 млн. разів.





Деталі

Йдеться про функцію Back Tap, яка з’явилася в iPhone після виходу iOS 14. Ця версія програмної платформи була представлена ​​північноамериканською корпорацією восени 2020 року. Функція Back Tap дозволяє виконувати задані користувачами команди після легкого постукування корпусу мобільного пристрою в районі логотипу. За допомогою Back Tap можна запалити ліхтар, активувати фотокамеру, запустити програму та ін.

Для налаштування Back Tap потрібно зробити таке:

Відкрити “Налаштування”.

Тапнути по Touch у підменю “Доступність”.

Back Tap.

Вказати команду.

Підтвердити вибір шляхом двократного або трикратного торкання кришки смартфона.

Як виявилося, багато користувачів TikTok навіть не підозрювали про наявність у iPhone такої функції. На момент підготовки матеріалу відеоролик про «секретну кнопку» було переглянуто понад 1,4 млн разів. Користувачі залишили майже 2 тис. коментарів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿