В iPhone знайшли таємну кнопку, про яку не знають більшість власників
Користувачка ellyawesometech опублікувала в TikTok відеоролик про «таємну кнопку» в мобільних пристроях iPhone. Протягом доби він став вірусним. Ролик був переглянутий користувачами відеоплатформи понад 1 млн. разів.
Деталі
Йдеться про функцію Back Tap, яка з’явилася в iPhone після виходу iOS 14. Ця версія програмної платформи була представлена північноамериканською корпорацією восени 2020 року. Функція Back Tap дозволяє виконувати задані користувачами команди після легкого постукування корпусу мобільного пристрою в районі логотипу. За допомогою Back Tap можна запалити ліхтар, активувати фотокамеру, запустити програму та ін.
Для налаштування Back Tap потрібно зробити таке:
- Відкрити “Налаштування”.
- Тапнути по Touch у підменю “Доступність”.
- Back Tap.
- Вказати команду.
- Підтвердити вибір шляхом двократного або трикратного торкання кришки смартфона.
Як виявилося, багато користувачів TikTok навіть не підозрювали про наявність у iPhone такої функції. На момент підготовки матеріалу відеоролик про «секретну кнопку» було переглянуто понад 1,4 млн разів. Користувачі залишили майже 2 тис. коментарів.