Hardnews

В iPhone знайшли таємну кнопку, про яку не знають більшість власників

31.01.2022
1 хвилина на прочитання

Користувачка ellyawesometech опублікувала в TikTok відеоролик про «таємну кнопку» в мобільних пристроях iPhone. Протягом доби він став вірусним. Ролик був переглянутий користувачами відеоплатформи понад 1 млн. разів.


Деталі

Йдеться про функцію Back Tap, яка з’явилася в iPhone після виходу iOS 14. Ця версія програмної платформи була представлена ​​північноамериканською корпорацією восени 2020 року. Функція Back Tap дозволяє виконувати задані користувачами команди після легкого постукування корпусу мобільного пристрою в районі логотипу. За допомогою Back Tap можна запалити ліхтар, активувати фотокамеру, запустити програму та ін.

Новини по темі

Для налаштування Back Tap потрібно зробити таке:

  • Відкрити “Налаштування”.
  • Тапнути по Touch у підменю “Доступність”.
  • Back Tap.
  • Вказати команду.
  • Підтвердити вибір шляхом двократного або трикратного торкання кришки смартфона.

Як виявилося, багато користувачів TikTok навіть не підозрювали про наявність у iPhone такої функції. На момент підготовки матеріалу відеоролик про «секретну кнопку» було переглянуто понад 1,4 млн разів. Користувачі залишили майже 2 тис. коментарів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
31.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Українцям дали поради, як захистити гроші при втраті або крадіжці смартфона

30.01.2022
Gionee 13 Pro

Китайці нахабно скопіювали iPhone 13 у дешевому смартфоні з операційною системою Huawei

29.01.2022

Шахраї вигадали новий спосіб спустошувати банківські картки українців: приціл на молодь

29.01.2022
Realme 8i

Названо 10 найкращих смартфонів, які можна купити до 6000 гривень

29.01.2022
Back to top button