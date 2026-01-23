Зв’язок під час блекаутів: оператори закупили 15 тисяч генераторів

Українські мобільні оператори суттєво посилили енергетичну незалежність своїх мереж, придбавши понад 15 тисяч генераторів. За інформацією першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко, наразі ці пристрої вже забезпечують автономну роботу понад 8 тисяч базових станцій по всій країні. Такий крок дає змогу підтримувати стабільний мобільний зв’язок навіть за умов тривалих енергетичних криз.

Під час робочої зустрічі уряду з представниками телеком-компаній головним пріоритетом визначили гарантування якісного зв’язку для всіх регіонів незалежно від ситуації з енергопостачанням. Учасники також обговорили формування достатніх запасів пального для безперебійної роботи обладнання, тож оператори зараз активно працюють над створенням резервів паливно-мастильних матеріалів.

Телекомунікаційні компанії зосередили зусилля насамперед на підтриманні стабільного покриття голосовим зв’язком та надійній передачі текстових повідомлень, що критично важливо для життєзабезпечення громад. Нагадаємо, що у листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, спрямований на підвищення стійкості мобільної мережі в умовах воєнного часу.