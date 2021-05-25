Складено рейтинг смартфонів з кращими батареями по версії DxOMark

Вибираєте смартфон з найбільш ємним акумулятором? Незалежна лабораторія DXOMARK обрала кращі смартфони, перевіривши їх якості в ході тестування. Переможця виявляли з урахуванням трьох основних факторів: краща автономність, тривалість зарядки і ефективність (як смартфон управляє батареєю під час зарядки і розрядки).





Тестування проводять на відкритому повітрі та в приміщенні. Щоб виключити вплив людини на хід випробувань, ними займаються сенсорні роботи. Перевірка кожного пристрою проводиться з налаштуваннями за замовчуванням і займає 150 годин.

Типовий сценарій передбачає повний рівень заряду батареї. Роботи виконують 24-годинний цикл дій до тих пір, поки батарея повністю не розрядиться. Система контролює стан акумулятора на кожній стадії, вимірюючи, скільки енергії було витрачено. В результаті виходить певний рейтинг, який дозволить зробити висновок про продуктивність і вибрати кращі смартфони.

10 місце

Почесне десяте місце віддано Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon), який випущений в січні 2021 року. Смартфон отримав 6,8-дюймовий дисплей AMOLED (3200×1440, 120 Гц), чіпсет Qualcomm Snapdragon 888 (5 нм), 12 + 128 ГБ пам’яті, чотири камери (основна – 108 МП). Ємність акумулятора дорівнює 5000 мА * г. Заряджати Samsung Galaxy S21 Ultra передбачається від зарядного пристрою на 25 Вт, але в комплект він не входить, тому зарядний пристрій доведеться докуповувати окремо.

Рейтинг Galaxy S21 Ultra (Snapdragon) становить 70. При цьому автономність оцінена на 58 балів, зарядка – на 78 балів, а ефективність – на 72. Для порівняння, у Samsung Galaxy S21 Ultra з чіпсетом Exynos 2100 (5 нм) рейтинг значно нижче – 57. Автономність оцінена на 48 балів, зарядка – на 74 бали, а ефективність – 53.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці. Праворуч – S21 Ultra (Snapdragon), зліва – S21 Ultra (Exynos)

При використанні S21 Ultra (Snapdragon) протягом 2,5 годин на добу, батарея розрядиться за 69 годин (Exynos – за 59). Якщо використовувати смартфон по 4 години на добу – до 48 годин (41 година для Exynos). Інтенсивне використання (7 годин на добу) розрядить смартфон за 30 годин (26 годин для Exynos).

Підзарядка S21 Ultra (Snapdragon) від 0 до 80% займає 46 хвилин, до 100% – 1 годину 28 хвилин. У бездротової зарядки ці показники становлять 1 годину 40 хвилин і 2 години 28 хвилин відповідно. У Galaxy S21 Ultra (Exynos) підзарядка до 80% займає 51 хвилину (1 година і 46 хвилин в бездротовому режимі), до 100% – 1 година 33 хвилини (2 години 32 хвилини в бездротовому режимі).

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

Плюси Galaxy S21 Ultra (Snapdragon):

більше 2 днів автономної роботи при помірному використанні;

кращі автономність і енергоспоживання в декількох сценаріях використання.

Мінуси Galaxy S21 Ultra (Snapdragon):

погана автономність при використанні камери «на ходу» (з пошуком мобільних мереж і GPS);

споживає багато енергії вночі.

9 місце

На дев’ятому місці перебуває Motorola Moto G9 Power. Модель вийшла в листопаді 2020 року. Вона забезпечена 6,8-дюймовим дисплеєм IPS (1640×720, 60 Гц), чіпсетом Qualcomm Snapdragon 662 (11 нм), пам’яттю 4 + 128 ГБ і трьома камерами. Ємність акумулятора дорівнює 6000 мА * г. У комплекті докладено зарядний пристрій на 20 Вт.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці

Рейтинг Motorola Moto G9 Power дорівнює 70 балам. За автономність моделі присвоєно 78 балів, за зарядку – 56 балів, за ефективність – 58. У «легкому режимі використання» (2,5 години на добу) батарея здатна протриматися 89 годин, в середньому режимі (4 години) акумулятора вистачить на 64 години. При інтенсивному використанні (7 годин на добу) смартфон розрядиться через 40 годин. Підзарядка з 0 до 80% займе 1 годину 53 хвилини, до 100% – на годину довше.

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

плюси:

хороша автономність, особливо в тестах «на ходу» (включаючи пошук мобільних мереж і GPS);

висока продуктивність при дзвінках 3G.

мінуси:

низька ефективність зарядного пристрою;

дуже повільна підзарядка як від 0 до 80%, так і повна зарядка.

8 місце

Восьме місце належить OnePlus 8T. Ця модель вийшла в жовтні 2020 року. Смартфон оснащений 6,55-дюймовим дисплеєм AMOLED (2400×1080, 120 Гц), чіпсетом Qualcomm Snapdragon 865 (7 нм), 8 + 128 Гб пам’яті, чотирма камерами (основна – 48 МП). Ємність акумулятора становить 4500 мА * г. У комплекті є зарядний пристрій на 65 Вт.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці

Рейтинг моделі склав 71 бал. За автономність OnePlus 8T присвоєно 52 бали, за зарядку – 94, а за ефективність – 77. Смартфон працюватиме 66 годин при використанні по 2,5 години на добу. Якщо інтенсивність використання збільшити до 4 годин, то батареї вистачить на 45 годин. Використання смартфона по 7 годин на добу розрядить акумулятор за 28 годин. Час заряду до 80% становить 25 хвилин, до 100% – 40 хвилин.

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

плюси:

ефективний зарядний пристрій дозволяє швидко заряджати батарею;

висока продуктивність при тестуванні на ходу (включає GPS, пошук мережі і т. д.);

більш низьке споживання, ніж у конкурентів, при телефонних дзвінках.

мінуси:

більш високе споживання, ніж у конкурентів, при потоковій передачі музики

більш високе споживання, ніж у конкурентів, коли смартфон заряджений, але все ще підключений до зарядного пристрою.

7 місце

Сьоме місце віддано Xiaomi Mi 10T Pro. Він випущений в жовтні 2020 року і йде з 6,67-дюймовим дисплеєм IPS (2400×1080, 144 Гц), чіпсетом Qualcomm Snapdragon 865 (7 нм), трьома камерами (основна – 108 МП), 8 + 256 Гб пам’яті, акумулятором (5000 мА * г) і зарядним пристроєм на 33 Вт в комплекті.

Смартфон отримав рейтинг 72. За автономну роботу він заслужив 62 бали, за зарядку – 79, а за ефективність – 69.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці

При рідкому використанні (2,5 години на добу) Xiaomi Mi 10T Pro пропрацює 76 годин. Якщо використовувати його по 4 години на добу, батареї вистачить на 51 годину, а при інтенсивному використанні (7 годин на добу) – на 31 годину. Заповнення заряду до 80% займає 43 хвилини, до 100% – 1 годину 9 хвилин.

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

плюси:

більше 2 днів автономної роботи при середньому використанні;

більш низьке споживання, ніж у конкурентів, в процесі активного використання.

мінуси:

зарядний пристрій менш ефективний, ніж у конкурентів, тому зарядка відбувається повільніше;

більш високе споживання, ніж у конкурентів, при потоковій передачі відео по 4G і Wi-Fi;

погана автономність при використанні камери з високою роздільною здатністю (108 МП).

6 місце

На шостому місці розташувався Huawei P40 Lite. Його випустили в лютому 2020 року. Він поставляється з 6,4-дюймовим дисплеєм IPS (2310×1080, 60 Гц), чіпсетом Kirin 810 (7 нм), чотирма камерами (основна – 48 МП), 6 + 128 ГБ пам’яті, акумулятором на 4200 мА * г і зарядним пристроєм (40 Вт) в комплекті.

Huawei P40 Lite оцінили на 73 бали. При цьому автономна робота смартфона отримала 56 балів, зарядка – 87 балів, а ефективність – 83. При використанні близько 2,5 годин в день, смартфон протягне близько 72 годин, при використанні близько 4 годин в день P40 Lite пропрацює близько 50 годин, а при інтенсивному використанні (7 годин на день) – 31 год.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці

До 80% заряду смартфон заповнить через 34 хвилини. Повна зарядка займе 1 годину 29 хвилин. Якщо Huawei P40 Lite розрядився до 20%, швидка зарядка протягом 5 хвилин забезпечить близько 5 годин роботи, що є одним з кращих результатів: це набагато більше, ніж дасть Galaxy M51 (2 години 12 хвилин роботи), але трохи гірше в порівнянні з Oppo Find X3 Lite (5:56 хв. роботи).

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

плюси:

вражаюча автономність при помірному використанні;

кращий зарядний пристрій в своєму ціновому сегменті.

мінуси:

високе енергоспоживання при потоковій передачі відео через мобільну мережу або Wi-Fi.

5 місце

П’яте місце рейтингу належить Vivo Y20s, який вийшов в жовтні минулого року. Він отримав 6,51-дюймовий дисплей IPS (1600×720, 60 Гц), чіпсет Qualcomm Snapdragon 460 (11 нм), зарядний пристрій на 18 Вт і акумулятор ємністю 5000 мА * год. У тесті брала участь версія з пам’яттю 4 + 128 ГБ.

Рейтинг Vivo Y20s склав 75 ​​балів. За автономну роботу смартфону присвоїли оцінку 76, за зарядку – 64, за ефективність – 68.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці

При використанні протягом 2,5 годин в день смартфон витримає 99 годин. Якщо використовувати його 4 години на день, він протримається 69 годин. І, нарешті, в інтенсивному режимі час його роботи складе 43 години. Vivo Y20s зарядиться до 80% за 1 годину 25 хвилин. До 100% – за 2 години 28 хвилин.

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

плюси:

майже 3 повних дні автономної роботи при помірному використанні;

висока продуктивність «на ходу» (включає пошук мобільних мереж і т. д.).

мінуси:

нижча, ніж у конкурентів, продуктивність при відтворенні відео та телефонних дзвінках;

не дуже висока швидкість зарядки.

4 місце

На четвертому місці знаходиться Apple iPhone 12 Pro Max. Він був випущений в жовтні 2020 року. Модель йде з 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм (2778×1284, 60 Гц), чотирма камерами, чіпсетом Apple A14 Bionic (5 нм). У тесті брала участь версія з пам’яттю 6 + 128 ГБ.

Ємність акумулятора становить 3687 мА * г. Зарядний пристрій (20 Вт) в комплект не входить, його доведеться докуповувати окремо. Час заряду до 80% становить 57 хвилин. Повний заряд до 100% займе 2 годин 27 хвилин. У бездротовому режимі час підзарядки складе 2 години 16 хвилин і 3 години 30 хвилин відповідно.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці

Apple iPhone 12 Pro Max заробив 78 балів рейтингу. Автономну роботу оцінили на 67 балів, зарядку – на 74 бали, а ефективність – на 94 бали. При використанні близько 2,5 годин на добу Apple iPhone 12 Pro Max розрядиться за 71 годину, при використанні протягом 4 годин в день – за 49 годин. І, якщо використовувати його близько 7 годин в день, Apple iPhone 12 Pro Max вистачить на 30 годин роботи.

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

плюси:

2 дні автономної роботи при помірному використанні;

більш низьке енергоспоживання при розряді, ніж у конкурентів.

мінуси:

низька загальна ефективність зарядки;

дуже повільна зарядка після 80% і до досягнення повної ємності акумулятора.

3 місце

Замикає трійку лідерів Oppo Find X3 Neo. Він вийшов в березні 2021 року в якості преміальної моделі бренду. Завдяки цьому смартфон забезпечили зарядним пристроєм на 65 Вт. Ємність акумулятора дорівнює 4500 мА * г. Oppo Find X3 Neo отримав 6,55-дюймовий OLED-дисплей (2400×1080, 90 Гц), чіпсет Qualcomm Snapdragon 865 (7 нм), 8 + 256 ГБ пам’яті і чотири камери.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці

Його рейтинг складає 81 бал. Автономна робота оцінена лише на 60 балів, зате зарядка заслужила оцінку 101 бал. Ефективність оцінили на 87. У разі використання смартфона близько 2,5 годин в день, він протримається 75 годин, при використанні протягом 4 годин в день – розрядиться через 51 годину. При інтенсивному використанні (7 годин на день) смартфона вистачить на 32 години.

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

плюси:

висока швидкість зарядки (від 0 до 80% – всього за 23 хвилини. Час повного заряду – 36 хвилин);

більше 2 днів автономної роботи при середньому використанні;

5 хвилин підзарядки в режимі Quick Boost забезпечать майже 6 годин автономної роботи.

мінуси:

автономність знижена через «приховані» запити (пошук мережі і т. д.);

низька продуктивність при використанні GPS-навігації.

2 місце

Друге місце віддане Wiko Power U30, який випущений в квітні 2021 року. Цей смартфон відрізняється ємним акумулятором (6000 мА * г), але має малопотужний чіпсет Mediatek Helio G35 (12 нм). Wiko Power U30 йде з 6,82-дюймовим дисплеєм IPS (роздільна здатність 1640×720, частота оновлення – 60 Гц), 4 + 64 ГБ пам’яті і потрійною камерою. І, хоча ємність акумулятора Wiko Power U30 трохи нижче, його товщина і вага аналогічні переможцю рейтингу, Galaxy M51 – 9,45 мм і 214 г. У комплект входить зарядний пристрій на 15 Вт, через який смартфону знизили рейтинг. Він дорівнює 86. Автономність оцінили на 98, час зарядки – 58, а ефективність – 81.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці

При використанні по 2,5 години в день смартфон пропрацював 118 годин. При активності 4 години на день – 80 годин. Якщо ж Wiko Power U30 використовувати 7 годин в день, він пропрацює 49 годин.

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

плюси:

заряду вистачає на 4 дні;

вражаюча продуктивність «на ходу» (включає пошук мобільних мереж, GPS і т. д.);

висока ефективність розряду.

мінуси:

низька продуктивність зарядки в цілому, але особливо при 5-хвилинній підзарядці в режимі «буста»;

зарядний пристрій не справляється зі своєчасною підзарядкою великої батареї (1 година 4 хвилини – на підзарядку до 80%, 3 години 34 хвилини – повна зарядка).

1 місце

Краща автономність належить Samsung Galaxy M51, випущеному в серпні 2020 року. Він оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм FHD + Super AMOLED Plus (2400×1080, 60 Гц), 6 + 128 ГБ пам’яті, Qualcomm Snapdragon 730G (8 нм), чотирма камерами (основна – 64 МП) і літій-полімерним акумулятором, ємність якого вважається найбільшою на сьогоднішній день і становить 7000 мА * г. У комплекті йде зарядний пристрій на 25 Вт.

Акумулятор отримав рейтинг 88, завдяки чому смартфон заслужив від DXOMARK звання «автономного монстра». Автономна робота оцінена на 96 балів, час зарядки – на 61 бал, а ефективність – на 87. У сценарії помірного використання (2,5 години в день) смартфон пропрацював 104 години, при середньому використанні (4 години на день) – 73 години, а в разі інтенсивного використання (7 годин на день) прослужив 45 годин без підзарядки.

Споживана потужність і рівень заряду батареї при повній зарядці

Єдина область, в якій не зміг відзначитися Galaxy M51 – це зарядка, продуктивність якої нижче середнього. Так, час заряду до 80% становить 1 годину 23 хвилини. Повна зарядка займе 2 години 25 хвилин.

Поведінка смартфона при типовому сценарії використання в порівнянні з іншими моделями

плюси:

на травень 2021 Samsung Galaxy M51- кращий пристрій зі всіх протестованих на сьогоднішній день: більше 3 днів використання в середньому режимі і майже 2 повних дні при використанні в інтенсивному режимі;

низьке енергоспоживання в більшості сценаріїв використання.

мінуси: