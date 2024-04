RTX 4060 порівняли з RX 6650 XT в сучасних іграх

Бюджетні відеокарти 2024 р. RX 6650 XT і RTX 4060 порівняли в іграх. Експерти YouTube-каналу Games Choices з’ясували, якої продуктивності можна в Full HD очікувати від RX 6650 XT і RTX 4060.

The Last of Us запускалася з високим пресетом. Середня частота кадрів у цій грі становила 78 к/с з RX 6650 XT і 87 к/с з RTX 4060.

Resident Evil 4 Remake теж йшла на високих налаштуваннях графіки. Середній FPS у ній дорівнював з RT Off – 80 к/с в обох випадках, з RT On – 66 к/с (RX 6650 XT) і 75 к/с (RTX 4060).

У грі Spider Man Miles Morales із графікою Very High у середньому вдалося отримати 89 к/с і 108 к/с (з RX 6650 XT і RTX 4060 відповідно).

Гра Hogwarts Legacy тестувалася з ультра-пресетом. Середня продуктивність у ній дорівнювала 62 к/с (RX 6650 XT) і 77 к/с (RTX 4060). Ці ж показники з RT + FSR (RX 6650 XT) становили 56 к/с, з RT + DLSS (RTX 4060) – 65, з RT + DLSS + FG (RTX 4060) – 98.

A Plague Tale Requiem запускалася з високим пресетом. Середня частота кадрів становила в ній 65 к/с (RX 6650 XT) і 69 к/с (RTX 4060).

Assassin’s Creed Valhalla йшла на налаштуваннях графіки Ultra High. Середній FPS у ній дорівнював 95 к/с (RX 6650 XT) і 100 к/с (RTX 4060).

Гра God of War запускалася з ультра-пресетом. Середня продуктивність у ній перебувала в межах 66 к/с (RX 6650 XT) і 63 к/с (RTX 4060).

У грі Dying Light 2 з високим пресетом у середньому вдалося отримати 82 к/с (RX 6650 XT) і 88 к/с (RTX 4060).

Uncharted LOTC йшла з ультра-графікою. Середня частота кадрів дорівнювала в ній 108 к/с в обох випадках.

Far Cry 6 тестувалася на ультра-налаштуваннях. У середньому в ній продуктивність становила 123 к/с (RX 6650 XT) і 117 к/с (RTX 4060). З RT On ці ж показники дорівнювали 77 к/с і 94 к/с відповідно.

У грі Watch Dogs Legion з ультра-пресетом середня частота кадрів становила 82 к/с (RX 6650 XT) і 79 к/с (RTX 4060) відповідно.

Cyberpunk 2077 тестувалася з графікою Custom. Середній FPS у цій грі знаходився на рівні 70 к/с (RX 6650 XT) і 78 к/с (RTX 4060).

Spider Man Remastered запускалася з пресетом Very High. Середня продуктивність у ній дорівнювала 121 к/с (RX 6650 XT) і 139 к/с (RTX 4060).

Hitman 3 йшла з високим пресетом. Середня частота кадрів у цій грі перебувала в межах 129 к/с (RX 6650 XT) і 138 к/с (RTX 4060).

Red Dead Redemption 2 запускалася на ультра-графіці. У середньому в ній продуктивність дорівнювала 66 к/с (RX 6650 XT) і 74 к/с (RTX 4060).

Days Gone йшла на налаштуваннях графіки Very High. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 99 к/с і 111 к/с (з RX 6650 XT і RTX 4060 відповідно).

У грі Shadow of the Tomb Raider з найвищим пресетом у середньому вдалося отримати 137 к/с (RX 6650 XT) і 157 к/с (RTX 4060). З пресетом Custom і RT On показники дорівнювали 81 к/с і 108 к/с відповідно.

Control йшла з пресетом High. Середня продуктивність у цій грі становила 93 к/с (RX 6650 XT) і 105 к/с (RTX 4060).

Гра Forza Horizon 5 запускалася з ультра-пресетом. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 116 к/с (RX 6650 XT) і 119 к/с (RTX 4060).

Висновок

Без RT, FSR і DLSS в іграх загалом різниця за середнім FPS між RX 6650 XT і RTX 4060 становила 8% (93 к/с і 100 к/с відповідно) на користь моделі 4060.

Характеристики ігрової збірки: