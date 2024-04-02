У камері Samsung Galaxy S24 Ultra знайшли проблему, що заважає робити фото

Користувачі Samsung Galaxy S24 Ultra виявили неприємну проблему: камера смартфона відверто “гальмує” під час зйомки.

Іноді затримка становить третину секунди, а іноді й зовсім півсекунди! У результаті, якщо ви знімаєте в динамічних умовах, наприклад, у людному місці, або фотографуєте щось рухоме, великий ризик, що потрібний момент буде втрачено.

Автор одного огляду провів порівняльний тест S24 Ultra з еталонним Pixel 8 Pro і зафіксував, що в середньому смартфон Samsung повільніший на третину секунди. І це не якісь дрібниці. На практиці така затримка призводить до прикрих промахів під час зйомок:

Уявіть, що ви намагаєтеся зробити кадр своїх дітей, що грають у парку, або зафіксувати домашнього вихованця. З камерою Samsung S24 Ultra отримати ідеально чіткий кадр у потрібний момент буде складніше.

На щастя, рішення проблеми є. Samsung постачає модуль Camera Assistant із застосунком Good Lock. У ньому є опція Quick Tap, яка теоретично прискорює захоплення зображення в застосунку камери.

Тести підтверджують – Quick Tap працює! При хорошому освітленні Galaxy S24 Ultra знімає практично так само швидко, як Pixel 8 Pro. При недостатньому світлі та вночі різниця є, але вона менша.