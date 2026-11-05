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Samsung Galaxy S27, S27 Pro та S27 Ultra можуть отримати три різні процесори: розкрито характеристики

Усі чотири смартфони Galaxy S27 можуть отримати 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 ГБ. Офіційна презентація очікується на початку 2027 року.

Автор:
Андрій Оробець
Samsung Galaxy S27 Ultra

Компанія Samsung готує нове покоління флагманських смартфонів Galaxy S27. За попередньою інформацією, лінійка складатиметься з чотирьох моделей, які отримають одразу три різні процесори.

Як повідомляє Notebookcheck, у міжнародній базі торговельних поставок NBD виявили інформацію про майбутні Samsung Galaxy S27, S27+, S27 Pro та S27 Ultra. Згідно з оприлюдненими даними, виробник планує змінити підхід до розподілу процесорів між смартфонами. Якщо раніше відмінності переважно залежали від регіону продажів, то тепер різні чипи можуть отримати навіть старші моделі однієї серії.

Які процесори отримають Samsung Galaxy S27

За даними витоку, базовий Galaxy S27 та збільшений Galaxy S27+ для європейського ринку оснащуватимуться фірмовим процесором Exynos 2700. Натомість Galaxy S27 Pro отримає Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, а найдорожчому Galaxy S27 Ultra дістанеться потужніша версія Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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Попередні характеристики смартфонів виглядають так:

МодельПроцесорДисплей
Galaxy S27Exynos 27006,3 дюйма
Galaxy S27+Exynos 27006,7 дюйма
Galaxy S27 ProSnapdragon 8 Elite Gen 66,5 дюйма
Galaxy S27 UltraSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 66,9 дюйма

Таким чином, Galaxy S27 Pro може відрізнятися від Ultra не лише розмірами та можливостями камер, а й продуктивністю. При цьому обидві старші моделі, за попередніми даними, використовуватимуть процесори Qualcomm на більшості ринків.

У базі NBD також зазначені конфігурації з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ для всіх чотирьох смартфонів. Водночас це не виключає появи версій з іншими обсягами пам’яті.

Офіційна презентація серії Samsung Galaxy S27 очікується в січні або лютому 2027 року. Компанія поки не підтвердила ані склад модельного ряду, ані технічні характеристики новинок. Які саме процесори отримають смартфони для українського ринку, також невідомо.

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