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Samsung Galaxy S27, S27 Pro и S27 Ultra могут быть оснащены тремя различными процессорами: раскрыты характеристики

Все четыре смартфона Galaxy S27 могут быть оснащены 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 256 ГБ. Официальная презентация ожидается в начале 2027 года.

Автор:
Андрей Оробец
Samsung Galaxy S27 Ultra

Компания Samsung готовит новое поколение флагманских смартфонов Galaxy S27. По предварительным данным, линейка будет состоять из четырёх моделей, которые будут оснащены сразу тремя разными процессорами.

Как сообщает Notebookcheck, в международной базе данных торговых поставок NBD обнаружили информацию о будущих моделях Samsung Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra. Согласно обнародованным данным, производитель планирует изменить подход к распределению процессоров между смартфонами. Если раньше различия в основном зависели от региона продаж, то теперь разные чипы могут получить даже старшие модели одной серии.

Какие процессоры будут установлены в Samsung Galaxy S27

Согласно утечке, базовая модель Galaxy S27 и увеличенная версия Galaxy S27+ для европейского рынка будут оснащены фирменным процессором Exynos 2700. В свою очередь, Galaxy S27 Pro получит Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, а самой дорогой модели Galaxy S27 Ultra достанется более мощная версия Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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Предварительные характеристики смартфонов выглядят следующим образом:

МодельПроцессорДисплей
Galaxy S27Exynos 27006,3 дюйма
Galaxy S27+Exynos 27006,7 дюйма
Galaxy S27 ProSnapdragon 8 Elite 6-го поколения6,5 дюйма
Galaxy S27 UltraSnapdragon 8 Elite Extreme 6-го поколения6,9 дюйма

Таким образом, Galaxy S27 Pro может отличаться от Ultra не только размерами и возможностями камер, но и производительностью. При этом обе старшие модели, по предварительным данным, будут оснащаться процессорами Qualcomm на большинстве рынков.

В базе NBD также указаны конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ для всех четырёх смартфонов. В то же время это не исключает появления версий с другими объёмами памяти.

Официальная презентация серии Samsung Galaxy S27 ожидается в январе или феврале 2027 года. Компания пока не подтвердила ни состав модельного ряда, ни технические характеристики новинок. Какие именно процессоры будут установлены в смартфонах, предназначенных для украинского рынка, также неизвестно.

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