Samsung Galaxy S27, S27 Pro и S27 Ultra могут быть оснащены тремя различными процессорами: раскрыты характеристики

Компания Samsung готовит новое поколение флагманских смартфонов Galaxy S27. По предварительным данным, линейка будет состоять из четырёх моделей, которые будут оснащены сразу тремя разными процессорами.

Как сообщает Notebookcheck, в международной базе данных торговых поставок NBD обнаружили информацию о будущих моделях Samsung Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra. Согласно обнародованным данным, производитель планирует изменить подход к распределению процессоров между смартфонами. Если раньше различия в основном зависели от региона продаж, то теперь разные чипы могут получить даже старшие модели одной серии.

Какие процессоры будут установлены в Samsung Galaxy S27

Согласно утечке, базовая модель Galaxy S27 и увеличенная версия Galaxy S27+ для европейского рынка будут оснащены фирменным процессором Exynos 2700. В свою очередь, Galaxy S27 Pro получит Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, а самой дорогой модели Galaxy S27 Ultra достанется более мощная версия Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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Предварительные характеристики смартфонов выглядят следующим образом:

Модель Процессор Дисплей Galaxy S27 Exynos 2700 6,3 дюйма Galaxy S27+ Exynos 2700 6,7 дюйма Galaxy S27 Pro Snapdragon 8 Elite 6-го поколения 6,5 дюйма Galaxy S27 Ultra Snapdragon 8 Elite Extreme 6-го поколения 6,9 дюйма

Таким образом, Galaxy S27 Pro может отличаться от Ultra не только размерами и возможностями камер, но и производительностью. При этом обе старшие модели, по предварительным данным, будут оснащаться процессорами Qualcomm на большинстве рынков.

В базе NBD также указаны конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ для всех четырёх смартфонов. В то же время это не исключает появления версий с другими объёмами памяти.

Официальная презентация серии Samsung Galaxy S27 ожидается в январе или феврале 2027 года. Компания пока не подтвердила ни состав модельного ряда, ни технические характеристики новинок. Какие именно процессоры будут установлены в смартфонах, предназначенных для украинского рынка, также неизвестно.