ТОП-5 кращих смартфонів з IPS-екранами

Редакція порталу GSMinfo склала топ із п’яти найкращих смартфонів з IPS-екранами. Така добірка зумовлена тим, що багато користувачів страждають від ШІМ в OLED-дисплеях

Топ відкриває Infinix Note 30, який за ціни 7 тис. грн. пропонує великий 6,78-дюймовий IPS-дисплей із частотою оновлень 120 Гц. Пристрій також примітний наявністю 256 ГБ вбудованої пам’яті, акумулятором на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт і непоганим для свого сегмента чипом MediaTek Helio G99.

За ним іде бюджетний Honor X7b вартістю від 7 тисяч гривень. Пристрій має екран на 6,8 дюйма з частотою 90 Гц, камеру на 108 Мп, 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Однією з переваг гаджета є акумулятор ємністю 6000 мАг із зарядкою потужністю 35 Вт.

Наступна модель, Tecno Pova 5 Pro, продається в Україні за ціною від 9 тис. грн. За ці гроші він пропонує 6,78-дюймовий екран із частотою 120 Гц і чип MediaTek Dimensity 6080. Ключова особливість цього пристрою – акумулятор на 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 68 Вт.

У топ також потрапили OnePlus Nord CE 3 Lite і старий iPhone 11, який став останнім номерним смартфоном Apple з IPS-екраном.