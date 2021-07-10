Складено рейтинг 5 надійних і недорогих акумуляторних шуруповертів 2021 року

Незамінний інструмент для різних робіт по дому, від складання меблів до свердління отворів. Ми вибрали п’ять оптимальних моделей, на які можна покластися.





Мабуть, це один з найпопулярніших типів домашнього електроінструменту. Хоча він називається шуруповертом, крутити ним можна не тільки шурупи, але і будь-яке інше кріплення. Звичайно, якщо вистачає потужності. У нашій добірці – пристрої з достатнім для непрофесійних робіт крутним моментом від 30 Нм і можливостями свердління. Який акумуляторний шуруповерт краще купити? Розгляньте ось ці варіанти.

Bosch UniversalDrill 18V

Напруга акумулятора: 18 В

Ємність акумулятора: 1,5 Аг

Макс. крутний момент: 32 Нм

Макс. діаметр свердління (дерево): 30 мм

Макс. діаметр свердління (метал): 10 мм

Вага: 1,2 кг



У Bosch є серія електро- і садового інструменту POWER FOR ALL з 18-вольтовими акумуляторами. Тобто один акумулятор можна використовувати для різних пристроїв: пил, кущорізів, тримерів. Якщо ж повернутися до теми шуруповертів, до цієї серії належить Bosch UniversalDrill: універсальний пристрій, що дозволяє закручувати кріплення в дерево, пластик, метал, а також свердлити ці матеріали.

Шуруповерт від Bosch досить потужний (максимальний момент – 32 Нм), при цьому дуже компактний і легкий. Разом з акумулятором він важить всього 1,2 кг – більшість конкурентів помітно важче при аналогічних характеристиках. Зверніть увагу, що інструмент зустрічається в різних комплектаціях: зовсім без батареї, з однією АКБ, з двома … Ми вибрали останній варіант як найкращий. У ньому до UniversalDrill 18V додається два акумулятора і зручний пластиковий кейс.

Пристрій оснащений швидкозажимним патроном з діаметром 10 мм, має режим реверсу і двоступеневе регулювання швидкості. Крім того, кільцем у патрона можна регулювати і максимальний крутний момент (20 позицій плюс свердління).

ЗУБР ДШЛ-141 КН

Напруга акумулятора: 14,4 В

Ємність акумулятора: 1,3 Аг

Макс. крутний момент: 32 Нм

Макс. діаметр свердління (дерево): 25 мм

Макс. діаметр свердління (метал): 16 мм

Вага: 1,48 кг

Бренд «Зубр» відноситься до демократичних, але коштує він практично як попередній Bosch. Це, звичайно, дивно – в комплекті теж два акумулятора (тільки меншого вольтажа і ємності), максимальний крутний момент – той самий.

Правда, патрон розрахований під діаметр до 13 мм (зазвичай – до 10), так що при необхідності можна буде встановити і велике свердло.

У перемикача режимів є зручне гніздо для біти, також передбачена скоба, за яку інструмент зручно кріпити на пояс. Важлива відмінність електроінструменту «Зубр» від конкурентів – розширена гарантія 5 років. Якщо бюджет обмежений, можна купити такий самий шуруповерт з одним акумулятором – він вийде дешевше.

Makita DF457DWE

Напруга акумулятора: 18 В

Ємність акумулятора: 1,5 Аг

Макс. крутний момент: 42 Нм

Макс. діаметр свердління (дерево): 36 мм

Макс. діаметр свердління (метал): 13 мм

Вага: 1,7 кг

Makita – ще один бренд, який випускає одні з кращих акумуляторних шуруповертів. Ми вирішили додати в наш рейтинг 18-вольтових пристроїв модель DF457DWE. Це дуже потужний інструмент, яким користуються, в тому числі, професійні будівельники.

У комплект поставки входить запасний акумулятор на 1,5 Аг, а також пластиковий кейс для транспортування і зберігання. Максимальний крутний момент – 42 Нм, регулювати його можна по 16 позиціях. Як і в «Зубра», тут можна використовувати свердла діаметром до 13 мм.

Користувачі рідко знаходять особливі недоліки у цій моделі. Хіба що відсутня скоба для кріплення шуруповерта на пояс.

Metabo PowerMaxx BS 12

Напруга акумулятора: 12 В

Ємність акумулятора: 2 Аг

Макс. крутний момент: 40 Нм

Макс. діаметр свердління (дерево): 18 мм

Макс. діаметр свердління (метал): 10 мм

Вага: 1 кг



Ще одна гідна пропозиція – на цей раз від Metabo. PowerMaxx BS 12 використовує 12-вольтові батареї, причому ємністю 2 Аг – час роботи без підзарядки у них має бути більше, ніж у конкурентів з АКБ меншої ємності.

Вважається, що інструмент з акумуляторами 12 В не може бути потужним, але це не так. Наприклад, у цього PowerMaxx BS 12 максимальний крутний момент – цілих 40 Нм. Що нас ще здивувало, так це 3-річна гарантія на акумуляторний блок: таких пропозицій ми ще не зустрічали.

Як і у інших учасників цього огляду, у шуруповерта від Metabo є дві батареї і кейс. На корпусі пристрою – скоба для кріплення до ременя, магнітний тримач для біт. Інструмент дуже легкий, всього 1 кг, так що таким можна працювати довгий час і не втомлюватися.

DeWALT DCD716D2

Напруга акумулятора: 12 В

Ємність акумулятора: 2 Аг

Макс. крутний момент: 30 Нм

Свердління з ударом

Не хотілося обділяти увагою стільки шановний бренд, як DeWALT. Але за останній час його продукція подорожчала й іноді не дуже привабливо виглядає на тлі конкурентів. Вартість цієї моделі – близько 4 400 гривень. Частково такий цінник можна виправдати наявністю ударного режиму в DCD716D2.

Але нагадаємо, що цей режим не робить з шуруповерта перфоратор: бетон йому як і раніше буде не по зубах. А ось відкрутити прикипіле кріплення цілком можна.

В іншому ця модель нічим не примітна. Не найскромніший, але і не зразковий крутний момент 30 Нм (цілком нормально для 12-в пристрою), 15 ступенів регулювання цього моменту плюс режим свердління. У комплект входять 2 акумулятора і пластиковий кейс. З недоліків – в цьому самому кейсі не передбачені місця для свердл і біт, що досить дивно. Зате радує термін гарантії: 3 роки.

До речі, майте на увазі: для роботи безпосередньо вдома можна взяти більш доступну мережеву модель. Такі працюють від розетки і не вимагають придбання акумуляторів в міру деградації старих.

