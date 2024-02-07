Носіння Apple Vision Pro в публічних місцях може бути небезпечним

Зі старту продажів Apple Vision Pro не минуло й тижня, а в мережі вже є маса відео, де люди використовують цю гарнітуру в публічних місцях. Ось тільки це далеко не найкраща затія.

Гаку Сімідзу з японської компанії Meson, що спеціалізується на змішаній реальності, поділився своїм досвідом використання гарнітури від Apple. За його словами, він був ошелешений, коли під час прогулянки офісом у Vision Pro перед його очима абсолютно раптово з’явилося величезне біле вікно. Виявилося, що це повідомлення про підключення до безкоштовного Wi-Fi. Судячи з відео, для чоловіка це стало великою несподіванкою.

Можна лише уявити, які можуть бути наслідки, коли людині в Apple Vision Pro вискочить подібне або інше вікно, коли вона йде жвавою вулицею, переходить дорогу або зовсім перебуває за кермом автомобіля, що рухається.

Тим часом міністр транспорту США Піт Буттіджич відреагував на відео, де людина за кермом Tesla Cybertruck і в Apple Vision Pro на очах активно розмахує руками, замість того, щоб триматися за кермо і стежити за дорогою. За його словами, абсолютно всі сучасні системи допомоги водієві вимагають, щоб водій весь час контролював ситуацію і не відволікався від дороги.