Розкрито ціни «бюджетних» складних смартфонів Samsung Galaxy A-серії

За даними джерел GizmoChina , ціна новинок у Південній Кореї стартує з позначки приблизно 770 доларів. Однак на інших ринках гаджети можуть продаватися дорожче – в межах від 900 до 1000 доларів.





У складних пристроях Galaxy A-серії немає преміальних опцій. Крім того, не варто очікувати шару ультратонкого скла, який є у вже випущених моделях лінійок Galaxy Z Fold та Z Flip.

В даний час невідомо, який форм-фактор південнокорейський гігант використовує для складних пристроїв серії Galaxy A — це буде згин у вигляді смартфона-книжки або стандартна розкладачка. Зараз компанія випускає обидва варіанти.

Найближчим часом на складних смартфонів Galaxy A-серії чекати не варто. Вони з’являться не раніше ніж 2024 року. Деякі джерела говорять про ще більш далеку дату — 2025 рік.

Тим часом попит на складні смартфони у світі зростає. У звіті Display Supply Chain Consultants (DSCC) сказано , що постачання складних смартфонів у першому кварталі 2022 року збільшилося на 571% порівняно з минулим роком і склало 2,22 млн штук. Причому 90% продажів цього періоду припадають лише на три пристрої, два з яких виробляє Samsung : Galaxy Z Flip3 , Z Fold3 і Huawei P50 Pocket .