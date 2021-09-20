«Близнюк» чи ні: головні відмінності iPhone 13 та iPhone 12

Новий Айфон дуже схожий на свого попередника. Принаймні, зовнішні відмінності знайти важко. Деякі користувачі жартують, що «тринадцятка» — це не що інше, як клон «дванадцятки».





Ознайомитися з характеристиками Айфон 13 можна за посиланням https://www.moyo.ua/telecommunication/smart/iphone-13/. Детальний аналіз специфікацій допоможе виявити головні відмінності новинки.

«Чубчик»

Це одна з тих небагатьох відмінностей, які можна побачити навіть неозброєним оком. Щоправда, для цього доведеться знайти в інтернеті реальні фото iPhone 13 і 12 та порівняти їх.

У новинки «чубчик» зменшився приблизно на 20%. Змінити його розмір вирішили у тому числі й через нарікання користувачів. Багатьом власникам смартфонів Apple не подобається широкий виріз у верхній частині екрану. Він забирає частину «статус-бару» та відвертає під час перегляду мультимедійного контенту.

Кольори

У тогорічній лінійці базовий смартфон представлений у шести відтінках, а у цьогорічній — у п’яти.

Модель (PRODUCT) Red традиційно доступна в обох серіях. Її особливість полягає в тому, що вона бере участь у благодійній кампанії.

Айфон у синьому корпусі також повторюється.

Замість білого iPhone 12 у тринадцятій серії є смартфон кольору сяйнистої зірки, а замість чорного — темної ночі.

Зелених і фіолетових iPhone 13 не передбачено, зате є стильна ніжно-рожева версія.

Процесор

Компанія Apple завжди розпочинає оновлення своїх смартфонів із заміни центрального процесора. Ця дія дозволяє підвищити продуктивність та забезпечити доступ до нових функцій і можливостей.

Якщо в iPhone 12 стоїть біонічний чіп Apple A14, в iPhone 13 це вже Apple A15. Різниця між двома процесорами відчутна. A15 енергоефективніший та значно потужніший. Щобільше, за результатами тестування у бенчмарках його визнано найпродуктивнішим сучасним однокристальним мобільним процесором.

Розташування і можливості камер

У iPhone 13 дві камери — так само як і у «дванадцятки». Розташовані вони по-іншому — не одна під одною, а діагонально. На перший погляд здається, що це просто вдала дизайнерська ідея. Справді, такий варіант виглядає оригінальніше і привертає більше уваги. Втім, зміна положення об’єктивів — це насамперед вимушений захід. Річ у тім, що для покращення якості знімання розмір сенсорів довелося збільшити. Відповідно, вертикально вони просто не помістилися.

Нові можливості:

покращена оптична система стабілізації, фотографічні стилі, виняткові технології обчислювальної фотографії, режим «Кіноефект».

Автономність

Тринадцятий Айфон оснащено батареєю підвищеної енергомісткості. Тривалість його безперервної роботи без доступу до мережі живлення досягає 19 годин (якщо мова про режим відтворення відео). Це приблизно на 2 години більше, ніж може витримати без підзарядки дванадцятий Айфон.

Попри відчутні зміни у конструкції, ціна iPhone 13 залишилася на тогорічному рівні. Це означає, що новий смартфон коштує рівно стільки, скільки коштував на старті продажів iPhone 12.