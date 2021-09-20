«Близнюк» чи ні: головні відмінності iPhone 13 та iPhone 12
Новий Айфон дуже схожий на свого попередника. Принаймні, зовнішні відмінності знайти важко. Деякі користувачі жартують, що «тринадцятка» — це не що інше, як клон «дванадцятки».
Ознайомитися з характеристиками Айфон 13 можна за посиланням https://www.moyo.ua/telecommunication/smart/iphone-13/. Детальний аналіз специфікацій допоможе виявити головні відмінності новинки.
«Чубчик»
Це одна з тих небагатьох відмінностей, які можна побачити навіть неозброєним оком. Щоправда, для цього доведеться знайти в інтернеті реальні фото iPhone 13 і 12 та порівняти їх.
У новинки «чубчик» зменшився приблизно на 20%. Змінити його розмір вирішили у тому числі й через нарікання користувачів. Багатьом власникам смартфонів Apple не подобається широкий виріз у верхній частині екрану. Він забирає частину «статус-бару» та відвертає під час перегляду мультимедійного контенту.
Кольори
У тогорічній лінійці базовий смартфон представлений у шести відтінках, а у цьогорічній — у п’яти.
- Модель (PRODUCT) Red традиційно доступна в обох серіях. Її особливість полягає в тому, що вона бере участь у благодійній кампанії.
- Айфон у синьому корпусі також повторюється.
- Замість білого iPhone 12 у тринадцятій серії є смартфон кольору сяйнистої зірки, а замість чорного — темної ночі.
- Зелених і фіолетових iPhone 13 не передбачено, зате є стильна ніжно-рожева версія.
Процесор
Компанія Apple завжди розпочинає оновлення своїх смартфонів із заміни центрального процесора. Ця дія дозволяє підвищити продуктивність та забезпечити доступ до нових функцій і можливостей.
Якщо в iPhone 12 стоїть біонічний чіп Apple A14, в iPhone 13 це вже Apple A15. Різниця між двома процесорами відчутна. A15 енергоефективніший та значно потужніший. Щобільше, за результатами тестування у бенчмарках його визнано найпродуктивнішим сучасним однокристальним мобільним процесором.
Розташування і можливості камер
У iPhone 13 дві камери — так само як і у «дванадцятки». Розташовані вони по-іншому — не одна під одною, а діагонально. На перший погляд здається, що це просто вдала дизайнерська ідея. Справді, такий варіант виглядає оригінальніше і привертає більше уваги. Втім, зміна положення об’єктивів — це насамперед вимушений захід. Річ у тім, що для покращення якості знімання розмір сенсорів довелося збільшити. Відповідно, вертикально вони просто не помістилися.
Нові можливості:
- покращена оптична система стабілізації,
- фотографічні стилі,
- виняткові технології обчислювальної фотографії,
- режим «Кіноефект».
Автономність
Тринадцятий Айфон оснащено батареєю підвищеної енергомісткості. Тривалість його безперервної роботи без доступу до мережі живлення досягає 19 годин (якщо мова про режим відтворення відео). Це приблизно на 2 години більше, ніж може витримати без підзарядки дванадцятий Айфон.
Попри відчутні зміни у конструкції, ціна iPhone 13 залишилася на тогорічному рівні. Це означає, що новий смартфон коштує рівно стільки, скільки коштував на старті продажів iPhone 12.
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