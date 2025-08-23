Купюра номіналом 20 гривень виглядає по-новому: зміни ініціював Нацбанк

З 21 серпня 2025 року в Україні з’явилися оновлені банкноти номіналом 20 гривень. Національний банк повідомив, що головною відмінністю від попереднього зразка стало патріотичне гасло «Слава Україні! Героям слава!», яке тепер можна побачити у правій верхній частині зворотного боку купюри.

Усі інші елементи, портрет Івана Франка, зображення будівлі Львівської опери, колірна гама та захисні ознаки, залишилися без змін порівняно з банкнотами зразка 2018 року.

Чому виникла ідея оновити дизайн?

У НБУ пояснюють, що оновлення дизайну не є лише технічним кроком. Воно має й символічне значення, адже це знамените вітання українців, й тепер воно закарбоване і на національній валюті.

Що буде зі старими банкнотами?

Нацбанк наголошує, що українцям не потрібно спеціально обмінювати купюри попереднього зразка. І старі, і нові банкноти залишаються законним платіжним засобом та підлягають обов’язковому прийманню всіма установами й підприємцями на території України.

Оновлені двадцятки випускатимуться поступово — вони надходитимуть до банків та СІТ-компаній для підкріплення кас і заміни зношених чи пошкоджених купюр.

Патріотичних грошей більшає

Це не перший випадок, коли на українських грошах з’явилося патріотичне гасло. У серпні 2024 року, з нагоди 33-ї річниці Незалежності, Нацбанк уперше презентував модифіковані банкноти — тоді були випущені 1000, 500 та 50 гривень із написом «Слава Україні! Героям слава!».

За словами представників регулятора, така практика продовжиться і в майбутньому. У планах — оновлення банкнот номіналами 100 та 200 гривень. Це означає, що протягом кількох років практично вся серія сучасних українських грошей отримає єдиний символічний елемент.

Фахівці відзначають, що зміни не вплинуть на рівень захисту банкнот. Усі сучасні купюри зберігають багаторівневу систему захисних елементів: водяні знаки, захисні стрічки, фарби, які змінюють колір, мікротекст тощо. Це дозволяє українській валюті відповідати міжнародним стандартам безпеки.