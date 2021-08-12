Названо моделі кращих смартфонів для відеоблогерів

У 2021 році на ринку смартфонів справи йдуть таким чином, що топові моделі володіють шикарними фото і відеоможливостями на рівні професійних камер. Однак, деякі гаджети в цьому питанні зарекомендували себе краще за інших. Які? Читайте статтю до кінця, щоб дізнатися.





№3 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Топовий смарт від китайців з вологозахистом IP68, флагманським Snapdragon 888 під капотом і найкрутішим 6.81-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2К. До того ж, на спинці пристрою знаходиться додатковий екран, який вміє показувати повідомлення, а також працювати в режимі видошукача.

Потрійна камера 50 + 48 + 48 МП робить якісні фотографії і добре зарекомендувала себе при зйомці відео – матеріал виходить деталізованим і готовим для вивантаження в мережу без постобробки.



№2 – Sony Xperia 1 III

Новинка японців цікава своїм 4К екраном з частотою оновлення 120 Гц і витягнутим співвідношенням сторін 21:9, заточеним під сучасні фільми. Фотоможливості представлені квадрокамерою 12 + 12 + 12 + 0.3 МП. Кожен модуль шикарно справляється зі своїм завданням, тому на Sony Xperia 1 III спокійно можна вести професійну зйомку. До того ж тут є слот під флешку, що для флагманів 2021 року рідкість.

Побудований смартфон на базі Snapdragon 888, тому всі сучасні ігри на ньому буквально літають. На окрему увагу заслуговують гучні стереодинаміки, які продукують соковитий звук.



№1 – Huawei P50 Pro

Новинка китайської фірми відразу після релізу влаштувалася на верхівці рейтингу DxOMark. Все завдяки набору з чотирьох сенсорів – головного на 50 МП, ультраширіка з роздільною здатністю 13 МП, 40-мегапіксельного монохрома і телевіка 64 МП. За автономність відповідає батарея ємністю 4360 мАг з підтримкою 66-ватної провідної і 50-ватної бездротової зарядки.

Як і годиться, серцем пристрою є флагманський процесор Snapdragon 888. Також є стереродинаміки, вологозахист IP68 і фірмова Harmony OS 2.0 прямо з коробки.