Бізнес та акції

Определяющие критерии выбора мужских часов

14.07.2021
1 хвилина на прочитання

Для большинства представителей сильного пола мужские часы https://imidge.com.ua/ru/f-male-watches/ являются многофункциональным прибором, который не только позволяет ориентироваться во времени, но и подчеркнуть свое высокое социальное положение.


Стилисты Имидж рекомендуют выбирать часовые механизмы грамотно и обдумано. Ведь такие изделия призваны дополнять образ, позволяя заявить всему миру о собственной индивидуальности. Главное – верно подобрать аксессуар.

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Огромный модельный ряд – практически неограниченный выбор

Выбирать часовой механизм, естественно, можно по разным параметрам. В обязательном порядке рекомендуется учитывать самые важные критерии:

  • Форму. Классическим корпусом считается строгий круг, квадрат или прямоугольник. Современные создатели предлагают также изделия с бочкообразной формой, которая отлично подойдет творческим личностям. А вот довольно ярким и неординарным аксессуаром станут мужские часы с овальным или треугольным циферблатом.
  • Внешний вид циферблата – от самого простого до изысканно-вычурного. Разными могут быть и шрифты, цифры или индикаторы.
  • Материал стекла. Чаще всего мастера часового искусства используют при создании своих шедевров сапфировое стекло с безупречной прозрачностью, устойчивостью к царапинам и повреждениям. Самым бюджетным вариантом является материал плексиглас, который отличается легкостью и ударопрочностью.
  •  Корпус – самый практичный вариант – низкоуглеродистая сталь, которая надежно защищает механизм от процессов старения и механических повреждений. Керамика, платина, золото, титан — материалы, способные подчеркнуть высокое социальное положение, указывая на благосостояние. Более бюджетный вариант — пластик.
  •  Ремешок или браслет. В свой очередь браслет может изготавливаться из разным материалов, быть массивным, широкий или узкий, по-разному крепиться. Ремешки в свою очередь изготавливаются также из разных материалов. Самыми практичными и долговечными считаются кожаные, которые к тому же смотрятся очень респектабельно.
  • Механизм – и механика, и кварц прослужат долго и верно. А поэтому подбирать часовый механизм следует по собственным предпочтениям. Важно: механические часы смотрятся более классически, кварцевые – оригинально.

Стилисты Имидж рекомендуют не забывать и о роде деятельности мужчины. Ведь важному политику, бизнесмену, руководителю идеально подойдут классические модели. А вот для экстремалов и любителей активного образа стоит выбирать более практичные и максимально защищенные модели.

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14.07.2021
1 хвилина на прочитання

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