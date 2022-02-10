Хайринг и онбординг IT-специалистов в аутстаффинговой компании: советы юристов Stalirov&Co

Хайринг и онбординг ассоциируется с работой HR. Но мы смотрим на процесс шире, и расскажем как it юристы помогают выстраивать благоприятные отношения между сотрудником и аутстаффинговой компанией.





Комплаенс IT-специалиста на стадии сетапа команды

Бєкграунд имеет значение. Поэтому, прежде чем взять сотрудника в команду, юрист для it компаний проверяет его деловую репутацию. Проводит скроллинг социальных сетей, анализирует налоговую и уголовную историю, изучает рекомендации от прошлых работодателей. Важно, чтобы у специалиста не было долгов по налогам, конфликтов и увольнений из-за разглашения конфиденциальной информации, историй с переманиванием клиентов и отзывов по типу “исчез и не закрыл проект”.

Разработка и подписание NDA, NCA, NSA, сервисного контракта на оказание услуг

Следующий шаг — согласовать выгодные условия работы как для компании, так и специалиста. Как правило, будущему сотруднику предлагают подписать стандартизированный NDA, NCA, NSA и контракт на оказание комплекса услуг. Индивидуальные условия фиксируют в дополнениях и SOW. Например, рейт с привязкой ко времени, оплата овертаймов, режим работы, правила замены, выходные, отпуск и объем работы. Советуем согласовывать такие условия, когда знаете требования заказчика.

Уделите внимание NDA и NSA. It компания несет ответственность за сохранность конфиденциальной информации заказчика. У юристов Stalirov&Co был кейс, когда специалист выставил разработанный код в публичный репозиторий. Но компенсировать ущерб пришлось it компании. Поэтому, прежде чем допустить специалиста к коммуникации с заказчиком и разработке программного продукта, подписывайте NDA. Кроме этого, клиенты из ЕС требуют заключить с разработчиками Data Processing Agreement.

Сотрудник и заказчик коммуницируют напрямую, поэтому аутстаффинговая it компания рискует потерять обоих. Каждому из них хочется убрать посредника. Так заказчик сможет платить меньше, а специалист зарабатывать больше. NSA обезопасит от переманивания. Но используйте и другие методы контроля. В аутстаффинговой бизнес-модели специалисты работают в программной среде заказчика. Представителю it компании стоит контролировать общение, чтобы вовремя пресечь переманивание сотрудника.

В 2020 году it юристы Stalirov&Co взыскали 150 000$ с израильской компании, которая переманила PM. На корпоративной почте сохранилась переписка с оффером, которую использовали как доказательство нарушения соглашения.

Консалтинг специалиста

Во время переговоров, у сотрудника возникают вопросы или он отказывается подписывать документы. Тогда юрист объясняет как действуют отдельные пункты. Условия работы должны быть предсказуемыми и прозрачными для обеих сторон.

Изменение условий или завершение работы

Чтобы изменить рейт, режим работы и другие условия, юрист оформляет дополнения к договору. Так же поступают, когда разработчик решил уйти с проекта. Между компаний и специалистом подписывают дополнительное соглашение, где фиксируют сколько времени ему нужно доработать. Но перед этим не забудьте добавить в текст стандартизированного контракта условие о том, что разработчик предупреждает о завершении сотрудничества за месяц или дольше. У it компании появится возможность найти замену.

Теперь вы знаете, что юридические услуги для it включают хайринг и онбординг. В условиях перегрева it рынка, сохранить команду становится еще важнее. Поэтому стоит задумать не только про адаптацию нового члена команды, но и про юридические гарантии стабильности команды.

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