Softnews

Творців STALKER заблокували на території Росії

25.03.2022
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STALKER 2

Офіційний сайт української компанії GSC Game World було заблоковано на території Росії. Нагадаємо, заснована в 1995 році студія відповідальна за розробку таких хітів, як Козаки та STALKER. Продовження останньої — STALKER 2: Heart of Chornobyl — має побачити світ 8 грудня поточного року.


Офіційною причиною блокування сайту gsc-game.com стало порушення частини ст. 15.3 та 15.3-1 Федерального закону № 149-ФЗ. Ця законодавча норма регламентує порядок обмеження доступу до сайтів у мережі «Інтернет», що містять інформацію із закликами до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності або участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку, недостовірну суспільно значиму інформацію, що розповсюджується під виглядом достовірних. повідомлень, що створює загрозу заподіяння шкоди життю та (або) здоров’ю громадян тощо.

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До речі, про блокування та проблеми, в Росії заблокований ресурс «Google Новини» і не працює сайт магазину програм Google Play для Android.

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25.03.2022
1 хвилина на прочитання

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