Xiaomi розширила список пристроїв, які отримають HyperOS
На виставці MWC 2024 компанія представила оновлений список фірмових пристроїв, які найближчим часом перейдуть на стабільну версію прошивки HyperOS. До переліку увійшли гаджети брендів Xiaomi і Redmi, включно з планшетами і розумними годинниками.
Крім смартфонів (Xiaomi 14, 14 Pro і Ultra), які вже працюють під управлінням HyperOS, прошивку в першій половині поточного року (до кінця червня включно) мають отримати такі пристрої:
- Серія смартфонів Redmi Note 13
- Серії смартфонів Xiaomi 13/13T/12/12T
- Redmi Note 12 5G / 12 Pro 5G / 12 Pro+ 5G
Нещодавно представлений планшет Pad 6S Pro вже працює на базі HyperOS. Скоро також оновляться Xiaomi Pad 6 і Pad SE, а з носимих пристроїв компанія назвала два гаджета, які одразу працюють під управлінням нової ОС з коробки: це розумний годинник Xiaomi Watch S3 і фітнес-трекер Band 8 Pro. Точні терміни випуску апдейта для окремо взятих гаджетів компанія не повідомила.
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter