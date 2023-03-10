Android 14 отримає красиву монохромну тему (фото)

Ентузіасти продовжують колупатися в новій версії Android 14, призначеній для розробників, і виносять на світ все більше інформації про фішки майбутньої операційної системи. Сьогодні видання TechDroider поділилося свіжим уловом – Android 14 отримає красиву “монохромну” тему в динамічному стилі Material You.

Варто активувати тему, як усі елементи інтерфейсу, включаючи іконки, значки, шрифти та інші, перейдуть у двоколірний формат – чорний колір та динамічний відтінок, який підбирається автоматично на основі- палітри шпалер. Але краще один раз побачити, ніж сто разів почути, видання саме поділилося реальними знімками, що демонструють, як нова тема виглядає на екрані.

Нагадаємо, що офіційна презентація Android 14 має вийти вже 10 травня.