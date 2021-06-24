Ці додатки для Android крадуть ваші гроші (список)

Представники сервісу Quick Heal Security Labs відзвітували про сотні додатків, що містять небезпечні віруси, знайдених в «Play Маркеті». Серед них зустрічаються і сервіси для спілкування, і сканери кодів, і спеціальні шпалери для телефонів.





Подробиці інциденту

Першим «тривожним дзвіночком» для експертів стало виявлення шкідливої програми Joker, яка містилася в деяких додатках, завантажених з сервісу Google. Даний вірус спрямований на виманювання особистих даних користувачів, включаючи доступів до платіжних сервісів, а також перехоплення повідомлень і вимагання грошей за нерозголошення конфіденційної інформації. Після цього співробітники Quick Heal Security Labs впритул зайнялися «Плей Маркетом» і знайшли сотні додатків, заражених цим вірусом. Серед них виявилися:

сервіси для розсилки повідомлень Super SMS, GO Message і Fast Magic SMS;

програма-збірник шпалер для робочого столу Travel Wallpaper;

сканувальники фото Free Cam Scanner і Element Scanner.

Це далеко не весь список заражених програм, всього їх нарахували близько сотні. Експерти передали дані в Google і додатки видалили з магазину, однак вони все ще встановлені на безлічі гаджетів, тому становлять небезпеку для власників телефонів.

Представники Quick Heal Security Labs заявляють, що користувачі повинні перевіряти постачальників софта, перш ніж завантажувати його з офіційних магазинів, включаючи Play Market. Шахраї підключають туди заражені програми, після чого спокійно крадуть дані мільйонів людей. Часто вони підробляють свої програми під відомі бренди, трохи змінюючи назву, тому уважно вивчайте інформацію на сторінці, шукайте граматичні помилки і неточності в найменуваннях.