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Доктор Комаровский рассказал о смертельной ошибке в лечении Covid-19

Такие методы только усугубят состояние больного.

02.11.2021
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Народный врач Украины Евгений Комаровский высказал свое мнение о методах лечения коронавируса. Он подчеркнул, что в случае легкой формы заболевания, его следует лечить как обычный ОРВИ. Тогда как прием антибиотиков с первых дней заболевания может привести к фатальным последствиям.


Специалист считает, что больной с сатурацией легких выше 93% не требует специального лечения. При такой клинической картине помогут даже лечебные мероприятия, практикуемые в случае обычного гриппа.

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«Все стандартно: меньше пищи, больше питья, регулярное проветривание помещения, чтобы больной мог дышать чистым и желательно прохладным воздухом. Если удерживается высокая температура, можно выпить жаропонижающие препараты, как например ибупрофен или парацетамол. Справиться с заложенным носом поможет промывание солевым раствором», – отметил Комаровский.

Пристрастие украинцев к антибиотикам врач считает не только неправильным, но и крайне опасным. Некоторые больные занимаются самолечением и начинают принимать сильнодействующие препараты, или даже гормоны сразу же, как почувствуют незначительную слабость.

Такая стратегия, по мнению Комаровского, может лишь усугубить тяжесть заболевания, тем самым увеличивая риск летального исхода. Ведь в момент, когда антибиотик действительно потребуется больному, он уже не даст ожидаемого эффекта.

«Хуже всего, что только можно сделать – это принять антибиотик, или, например, дексаметазон (синтетический гормональный препарат) в первые дни заболевания, когда еще не наблюдается тяжелых симптомов. Если показатели пульсоксиметра находятся в пределах нормы, потребности в столь сильных препаратах нет», – подчеркнул народный врач.

Евгений Комаровский объяснил, что отслеживать уровень кислорода в крови больного коронавирусом очень важно. Однако изменять стратегию лечения следует только тогда, когда пульсоксиметр показывает сатурацию ниже 93%. В таких условиях уже можно говорить о пересмотре текущих лечебных мероприятий, ведь снижение сатурации является первым сигналом к усилению инфекции.

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02.11.2021
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