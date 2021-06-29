“Молоді” пенсіонери отримають надбавку до пенсії тричі

Представники Пенсійного фонду України повідомляють, що до кінця 2021 року пенсіонери отримають чергові надбавки до пенсії. Підвищення буде проходити в три етапи, приріст до основної суми складе мінімум 400 гривень.





Подробиці ініціативи

Дану інформацію прес-служба відомства розмістила на офіційному сайті ПФУ. Згідно з планами уряду, підвищення пенсії буде поетапним, кожен етап прив’язується до певного закону. Також ведеться розробка законопроекту, який переведе всіх жителів країни на накопичувальну пенсійну систему, яка замінить собою солідарну. Однак точні терміни закінчення реформи чиновники не називають.

Що стосується підвищення пенсії, то всі три ініціативи будуть завершені до кінця поточного року. Розглянемо їх докладніше.

Для пенсіонерів віком 75 років і вище буде введена добавка в 400 гривень. Таким чином їх пенсія становитиме 2 500 гривень на місяць. Доплата за «наднормативний стаж» буде введена ближче до грудня 2021 року. У серпні поточного року для «молодих пенсіонерів» (громадян, які вийшли на пенсію не пізніше двох років тому) буде введена надбавка в 100 гривень. Це мінімальне значення, грошова добавка може бути і більше, все залежить від підсумків перерахунку. У липні 2021 року разом з підвищенням мінімальної заробітної плати, зросте і пенсія. Мінімальна місячна оплата в такому випадку складе 1 854 гривень без урахування надбавок. Самі додаткові виплати також виростуть.

Представники ПФУ також відзначають, що пенсіонерам не потрібно нікуди звертатися для перерахунку пенсій – все буде виконано в автоматичному режимі.